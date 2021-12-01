Avrupa'nın en güçlü büyümesi: Yıl sonunda çift hane kesinleşti!

Dış ticaret açığını kapatıp cari fazla vererek finansal ve fiyat istikrarına ulaşıp ekonomide bağımsızlığı hedefleyen yeni politikası doğrultusunda adımlar atan Türkiye, güçlü büyüme performansını sürdürüyor. Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde, önceki yıla göre yüzde 7.4 büyüdü. Son 4 yılın en yüksek üçüncü çeyrek büyümesi yakalanırken, haziran sonunda 765.1 milyar dolar olan gayrisafi yurtiçi hasıla, eylülde 795.2 milyar dolara, kişi başı gelir ise 9 bin 150 dolardan 9 bin 509 dolara çıktı. Öte yandan TÜİK ilk çeyrekteki yüzde 21.7 büyümeyi de yüzde 22 olarak revize etti.G20'DE BİRİNCİ SIRADATürkiye şu ana kadar verilerini açıklayan ülkeler baz alındığında üçüncü çeyrek büyümesinde dünyada dördüncü, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nde (OECD) ikinci, G-20'de ise ilk sırada yer aldı. OECD ülkelerinin temmuz-eylül döneminde ortalama büyümesi yüzde 4.5 olarak hesaplandı. Şili, üçüncü çeyrekte yüzde 17.2 ile OECD'nin en çok büyüyen ekonomisi oldu.LOKOMOTİF İHRACAT OLDUYeni ekonomi politikası doğrultusunda izlenen strateji ile ekimde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 93.5 ile 3 yılın en yüksek seviyesine çıkarken, büyümenin de sürükleyicisi dış ticaret oldu. İhracatın yüzde 25.6 arttığı üçüncü çeyrekte ithalat yüzde 8.3 daraldı. İhracattan büyümeye 5.02 puan katkı gelirken daralan ithalat da büyümeyi 1.8 puan destekledi. Böylece net dış ticaretin büyümeye katkısı 6.8 puana ulaştı. Üçüncü çeyrekteki büyümenin yüzde 92'si ihracatın katkısıyla gerçekleşti.HİZMETLER TOPARLANIYORGeçen yıl pandeminin etkisini en çok hisseden sektör olan hizmetler bu yılın üçüncü çeyreğinde turizmin güçlü katkısıyla yüzde 20.7 büyüdü ve ekonomiye 4.45 puanlık katkı yaptı. Pandeminin öne çıkardığı bilgi ve iletişim sektörü güçlü büyümesini üçüncü çeyrekte de sürdürdü. Yüzde 22.6'lık büyüme gösteren sektör, ekonomiyi de 0.63 puan yukarıya taşıdı.VATANDAŞIN TÜKETİMİ ARTTIVatandaş üçüncü çeyrekte tüketimini yüzde 9.1 artırarak ekonomik büyümeye 5.4 puanlık katkı sağladı. Geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 8.1 büyüyen sanayi üretimi bu yıl üçüncü çeyrekte yüzde 10 büyüdü. Bu büyümenin ekonomiye katkısı 1.9 puan oldu. Son çeyrekte iç talepte kur etkisiyle bir daralma beklense de, ihracatın güçlü performansı sanayi üretimini desteklemeye devam edecek. Bu yıl üçüncü çeyrekte tarımda küçülme yüzde 5,9 olurken ekonomik büyümeyi ise 0.73 puan geriletti. Toplam yatırımlar, inşaattaki daralmanın etkisiyle yüzde 2.4 azalırken, makine-teçhizat yatırımları yüzde 17.5 arttı.GOLDMAN ÇİFT HANEYE ÇIKARDITürkiye güçlü büyüme verisi sonrası ilk revizyon uluslararası kuruluş Goldman Sachs'tan geldi. Goldman Sachs, Türkiye'nin 2021 için büyüme beklentisini yüzde 9.5'ten 10.5'e çıkardı. Goldman, eylül ayında büyüme tahminini yüzde 7.5'ten 9.5'e çıkarmıştıTİCARET BAKANI MEHMET MUŞ: İTİCİ GÜÇ İHRACATTürkiye, ihracatla büyümeye devam ediyor. Ekonomimiz üçüncü çeyrekte yüzde 7.4 büyüdü. Net ihracatın büyümeye katkısı 6.8 puan oldu. Büyümemizin yüzde 92'si ihracat katkısıyla gerçekleşti. İhracat, büyümemizin itici gücü olmaya devam edecek.HAZİNE VE MALİYE BAKANI LÜTFİ ELVAN: ÜCRETLİLERİN PAYI ARTIRILACAKDış talebin verdiği önemli katkıyla 2021'in üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 7.4 oranında büyüdük. Ücretli kesimin milli gelirden aldığı payı artırmak için gerekli adımlar atılacaktır. Vatandaşlarımız müsterih olsun, herkesin büyümeden en iyi şekilde faydalanması temel önceliğimizdir.İSMAİL GÜLLE-TİM BAŞKANI:HEDEF 300 MILYAR DOLARNet ihracatın katkısı 6.8 puan oldu. İhracatla büyüyor, ihracatla güçleniyoruz. Aynı tempoyla devam ettiğimiz takdirde 2023 yılının 242 milyar dolar olan Orta Vadeli Program'daki (OVP) ihracat hedefini 2022 yılında gerçekleştireceğiz. 2026'da, 5 sene gibi kısa bir sürede 300 milyar dolara ulaşacağızNAİL OLPAK-DEİK BAŞKANI: YIL SONUNDA ÇİFT HANEBugünkü tabloya baktığımızda, son çeyrekte yüzde 4 bandında bir büyüme hesabıyla da yıl sonu büyüme tahminimizi çift hane seviyesinde beklediğimizi belirtmek istiyorum. Salgın koşullarının devam ettiği ve dünya ekonomisi ile küresel ticaret açısından oldukça zorlu geçen bir dönemde, böylesine güçlü bir büyüme performansı yakalamamız önemli bir başarı.NURETTİN ÖZDEBİR-ASO BAŞKANI: SANAYi EKONOMiNiN YÜZ AKIYüksek maliyet ve likiditeye ulaşma imkanının zorlaştığı bir döneme rağmen sanayi sektörü ekonomimizin yüz akı olmuştur. Sağlıklı büyüme; üretim odaklı, yüksek katma değer yaratan ve ithalata bağımlı olmayan bir üretim modeli ile gerçekleşir.MAHMUT ASMALI-MÜSİAD BAŞKANI: 5 ÇEYREK KESİNTİSİZ BÜYÜMEYüzde 7.4'lük oran, Türkiye ekonomisinde temel lokomotiflerinin artık pozitif büyüme rayına tamamen oturduğunu göstermektedir. Ekonomimizin pandemi sonrası normalleşmenin başladığı 2020 yılı 3'üncü çeyreğinden itibaren 5 çeyrek boyunca kesintisiz pozitif büyümesi ve 2021 yılının ilk 3 çeyreğine ilişkin büyüme oranının yüzde 12.2'ye ulaşması, sürdürülebilir bir büyümenin sinyallerini vermesi bakımından oldukça önemlidir.GÜRSEL BARAN-ATO BAŞKANI: EKONOMİ YÖN DEĞİŞTİRİYOREkonomimizin yön değiştirerek büyüdüğünü görüyoruz. Bu süreçte sanayi üretimi ve ihracattaki artış büyümenin öncüleri oldu. Ülke kalkınmasının üretim, istihdam ve ihracat eksenli olmasının sonuçları alınmaya başlandı.ŞEKİB AVDAGİÇ- İTO BAŞKANI: CARİ AÇIK GÜNDEMDEN ÇIKMALIYüzde 7.4'lük büyüme, üretim, ihracat ve istihdamı önceleyen politikaların devamının önemini bir kere daha göstermiştir. Türkiye'nin, yönünü cari açığı sıfıra indirmeyi esas alan politikalara çevirmesi çok değerlidir. Cari açığın gündemimizden çıkarılması, Türkiye'yi hem ekonomik hem de siyasi olarak çok daha iyi bir seviyeye taşıyacaktır.ORHAN AYDIN-ASKON BAŞKANI: ÖNEMLİ BİR BAŞARIÜlkemiz, bu ortamda ekonomisini büyütebilen yegane ülkelerden birisi olmuştur. Sanayi ve ihracat tarafında büyümeyi yakalamak çok önemli ve biz bu alanda olumlu yönde seyrimizi devam ettiriyoruz.