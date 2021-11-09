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Aşıya ikna için telefon aramaları etkili oldu

Aşı olmayan ya da aşısı eksik vatandaşlarla görüşmek için günlük arama yapan sağlık ekipleri, aşılanma oranının artırılmasında büyük rol oynadı.

Ekleme: 9.11.2021 - 12:02 Güncelleme: 9.11.2021 - 12:08 / Editör: Ozge Selin
Aşıya ikna için telefon aramaları etkili olduTüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de koronavirüs salgınıyla mücadele devam ediyor.

Günlük vaka sayısının tekrardan 30 binlere dayanması, normalleşme sürecine girildikten sonra yeniden endişelere yol açtı.

Bu mücadelede ise aşılama önemli bir rol oynuyor.

Aşılamada yavaşlama sonrası vatandaşlara çağrılar yapılırken, Türkiye'de aşısızların oranı da bir hayli yüksek.

AŞI İKNA HATTI

Ancak, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde koronavirüsle mücadelede görev alan Vaka Takip Merkezi görevlileri, yoğun telefon trafiğiyle vatandaşları aşıya ikna etmeye çalışıyor.

Son olarak ikinci doz aşılamada yüzde 71'le mavi kategoriye yakın olan Kars'ta da aşılanma oranının artırılması için sağlık ekipleri yoğun çalışma yürütüyor.

İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde korona salgını döneminde oluşturulan Vaka Takip Merkezi de üstlendiği görevle gece gündüz sahada mesai yapan sağlıkçıların yükünü hafifletiyor.

Dönüşümlü olarak haftanın 7 günü merkezde görev yapan 16 kişilik ekip, Kovid-19 geçiren ya da temaslı kişilerin durumlarını takip etmek ve salgının artmaması için bilgilendirme yapmanın yanında, aşı olmayanları aşıya ikna etmeye çalışıyor.

GÜNLÜK BİNİN ÜSTÜNDE ARAMA

Aşısı eksiz vatandaşları da uyaran ve merkezde günlük ortalama binin üzerinde arama yapan ekipler, kentte aşılanma oranının artırılmasında büyük rol oynadı.

Vaka Takip Merkezi Koordinatörü Dr. İsmail Uğurlu, geçen yıl eylül ayından itibaren korona ile mücadele kapsamında çağrı merkezinin görev yaptığını söyledi.

Pozitif vakalar ile temaslı vatandaşları da aradıklarını ifade eden Uğurlu, şunları kaydetti;

YÜZDE 90 OLUMLU DÖNÜŞ

'Günlük ortalama arama sayıları, aşı öncesi ve sonrasına göre dalgalanmakla beraber bin 250 kişiyi buluyor. Geçen yıl eylül itibarıyla yaptığımız arama sürecinde yaklaşık 70 bin vatandaşımızı aşıya ikna için, 280 bin civarında da pozitif ve temaslı vatandaşımızı bilgilendirmek ve onların son durumları hakkında bilgi almak amacıyla arama yaptık. Bu da toplamda yaklaşık 350 bin civarında arama yapar ki bu Kars merkez nüfusunun yaklaşık 3 katına tekabül etmekte. Aşı iknası konusunda aradığımız vatandaşlarımızdan yüzde 90'ın üzerinde olumlu dönüş alıyoruz ve onları en yakın sağlık merkezlerine yönlendirerek aşılanmalarını sağlıyoruz.'

ÇEKİNGELERİ OLANLAR AYDINLATILIYOR

Merkezde görevli psikolog Ferhat Tekin de pozitif ile temaslı vakaların takibini yaptıklarını ve aşı ile ilgili kafalarında soru işareti olan kişilere bilgi vererek çekincelerini gidermeye çalıştıklarını anlattı.

İlk başlarda aşı iknası konusunda zorlandıklarını dile getiren Tekin, 'Ama hem bakanlık tarafından yayınlanan makaleler hem de ünlü tıp hekimlerinin verdiği demeçlerden sonra milletin aşı ile ilgili çekingenlikleri yavaş yavaş sonlandı. Bizim ikna çalışmalarımız biraz daha iyileşti. Yani bize aşı konusunda gelen vatandaşımızı ikna konusunda daha başarılı olduk diyebiliriz.' ifadesini kullandı.
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