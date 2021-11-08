  • USD: 9,70 - 9,72
  • EURO: 11,20 - 11,22
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Sevilay Yılman'dan Lütfü Türkkan güzellemesi: Tam bir İstanbul beyefendisi

HaberTürk yazarı Sevilay Yılman, şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı. Türkkan'ın tam bir İstanbul beyefendisi olduğunu söyleyen Yılman, "Lütfü bey çok beyefendi bir insan. Kibar bir insan. Orada öfkesine yenik düşmüş belli ki." ifadesini kullandı. Yılman'ın bu sözleri sosyal medyada tartışma yarattı.

Sevilay Yılman'dan Lütfü Türkkan güzellemesi: Tam bir İstanbul beyefendisi
Ekleme: 8.11.2021 - 01:50 Güncelleme: 8.11.2021 - 02:13 / Editör: Ozge Selin
Sevilay Yılman'dan Lütfü Türkkan güzellemesi: Tam bir İstanbul beyefendisi
İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit ağabeyine ettiği sinkaflı küfre tepkiler çığ gibi büyürken, Türkkan grup başkanvekilliği görevinden istifa etti.

"LÜTFÜ BEY BEYEFENDİ BİR İNSAN"
Konuyla ilgili canlı yayında değerlendirmede bulunan HaberTürk yazarı Sevilay Yılman, "Lütfü bey çok beyefendi bir insan. İyi bir insan, kibar bir insan. Şöyle bir laf vardır 'Söz ağızdan çıkana kadar senindir, çıktıktan sonra herkesin.' Orada öfkesine yenik düşmüş belli ki." dedi.

"TAM BİR İSTANBUL BEYEFENDİSİ"
Bunun savunulacak, 'pas geçeyim' denecek bir tarafı olmadığını söyleyen Yılman, "Lütfü Türkkan'ın yaptığı şey ayıp. Üzüldüm. Tam bir İstanbul beyefendisidir çünkü. Öyle bir insandan beklemediğim bir reaksiyon. Özür diledi. Sayın Akşener'in isteği üzerine istifa etti." ifadelerini kullandı.

MEDYA KURULUŞLARINA TEPKİ GÖSTERDİ
Türkkan'ın şehit yakınına ettiği küfrü gündeme getiren medya kuruluşlarını da eleştiren Yılman "Bir gaflete düşmüş Lütfü Türkkan. Özrünü de diledi. İki gündür AK Parti'ye yakın medya 24 saat yayın yapıyor. Sanki memlekette başka gündem yok. Ya bu kadar da olmaz." diye konuştu.

HaberTürk yazarı Sevilay Yılman, şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı. Türkkan'ın tam bir İstanbul beyefendisi olduğunu söyleyen Yılman, 'Lütfü bey çok beyefendi bir insan. Kibar bir insan. Orada öfkesine yenik düşmüş belli ki.' ifadesini kullandı. Yılman'ın bu sözleri sosyal medyada tartışma yarattı.

SÖZLERİ SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI
Yılman'ın bu açıklaması sosyal medyada tartışma yarattı. Siyasiler Yılman'a tepkilerini dile getirdi.




Sevilay Yılman'dan Lütfü Türkkan güzellemesi: Tam bir İstanbul beyefendisi
Türkiye’nin istenmeyen adamı Lütfü Türkkan: Adı hep skandallarla gündeme geliyor
Başkan Erdoğan, İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın küfür ettiği şehit yakınının kardeşi ile görüştü
Haaretz gazetesinden çarpıcı iddia! Hafter’in oğlu gizlice İsrail’e iletti!
Başkan Erdoğan'a Batman'da anlamlı hediye
Batman'da gençlerle buluşma... Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Selçuk Bayraktar'dan şehit yakınına küfreden Türkkan'a sert tepki: Gazi Meclis'te olması hepimize hakarettir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İYİ Partili Türkkan'a küfür tepkisi: Yenilir yutulur bir şey değil
Sözde Kürdistan haritasını yırtan BBP Genel Başkanı Destici: Sizin rüyalarınızı kabusa çeviririz
7 Kasım koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum...
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İYİ Partili Türkkan'a tepki: Özür dilemeyi bile beceremeyen bir yaklaşım
MHP'li Semih Yalçın'dan İYİ Parti'ye ağır sözler: İP Müdiresi 'Heval Meral' rolünü üstlendi
Meral Akşener'den ilk paylaşım geldi... Yorum yağmuruna tutuldu
Bakan Koca illere göre haftalık vaka haritasını paylaştı
Lütfü Türkkan olayın ardından ilk kez konuştu! 'Atılmadım istifa ettim'
Türkiye'nin dört bir yanından şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan’a tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hudut kartallarına 'güven' mesajı
Sarıyer'de feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti!
Bakan Akar İran sınırında!
Melih Gökçek'ten önemli açıklamalar!
Meteoroloji'den sisli hava uyarısı: O saatlere dikkat! Etkili olacak...

Meteoroloji'den sisli hava uyarısı: O saatlere dikkat! Etkili olacak...

Uzman profesör korkutan gerçeği açıkladı: Yüzde 85'i tükendi, kaygılıyız

Uzman profesör korkutan gerçeği açıkladı: Yüzde 85'i tükendi, kaygılıyız

Muğla'daki boğa güreşinde tekmeli sopalı kavga

Muğla'daki boğa güreşinde tekmeli sopalı kavga

Şanlıurfa'da otomobil motosiklete çarptı

Şanlıurfa'da otomobil motosiklete çarptı

SİPER Hava Savunma Füzesi’nin atışı gerçekleştirildi

SİPER Hava Savunma Füzesi’nin atışı gerçekleştirildi

Bursa'da kafese giremeyen şüpheli 50 güvercini yakarak öldürdü

Bursa'da kafese giremeyen şüpheli 50 güvercini yakarak öldürdü