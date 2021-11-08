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Kuru Kayısı Faydaları Nelerdir? Kuru Kayısı Kaç Kalori

Kuru kayısı sağlıklı beslenmek isteyen çoğu kişinin tercih ettiği lezzetli bir besindir. Özellikle diyet sürecindeki kişiler açısından oldukça tercih edilen kuru kayısı faydaları sayesinde uzmanlar tarafından da önerilmektedir. Peki, kuru kayısı faydaları nelerdir? Kuru kayısı kaç kalori? Kuru kayısı ne kadar tüketilmeli? İşte merak edilenler...

Ekleme: 8.11.2021 - 16:59 Güncelleme: 8.11.2021 - 17:08 / Editör: Ozge Selin
Kuru Kayısı Faydaları Nelerdir? Kuru Kayısı Kaç Kalori
Kuru kayısı birçok alanda kullandığımız ve severek tükettiğimiz sağlıklı bir meyvedir. Kuru kayısı özellikle sindirim sistemi üzerinde oldukça olumlu etkiler yaratmaktadır. Kuru kayısı faydaları ve kuru kayısı kalori değeri özellikle sağlıklı beslenmek isteyen kişiler tarafından da oldukça merak edilmektedir. Kuru kayısı içindeki lif oranıyla da uzmanlar tarafından sıklıkla önerilmektedir. Kuru kayısı faydaları ve kuru kayısı kalori değeri için yazımızı okumaya devam edebilirsiniz. 


Kuru Kayısı Faydaları Nelerdir?


Kuru kayısı faydaları sebebiyle olukça işimize yarayan besinlerdendir. Kuru kayısı antioksidan zengin olmasıyla vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir. Ayrıca sindirim sistemini düzenleyerek mide ve bağırsak problemlerini ortadan kaldırmaktadır. Kan şekerini dengelemesi de özellikle tatlı krizleri açısından oldukça faydalı olmaktadır. Kuru kayısı faydaları şu şekilde sıralanabilir; 

- Kuru kayısı zararlı beslenme sonucunda vücutta biriken toksinleri yok etmekte oldukça fayda sağlar.
- Yüksek antioksidan seviyesine sahip olması nedeniyle vücudu hastalıklardan koruyarak vücudu daha dirençli hale getirmektedir.
- Kalp ritmini korumak için de iyi bir besindir.
- Kemik sağlığı ve gelişimi içinde oldukça faydalı olan kuru kayısı bu sebeple ebeveynler tarafından da tercih edilmektedir.
- Sindirim sisteminin daha hızlı çalışmasını sağlayarak kabızlık ve benzeri bağırsak problemlerini gidermeye fayda sağlar.
- Lif oranı yüksek olması sebebiyle kilo vermeye yardımcı olur.
- Göz sağlığını koruması açısından da kuru kayısı tüketilmesi önerilmektedir.
- Kan şekerini dengede tutarak tatlı krizlerini ortadan kaldırmakta oldukça işe yarar.




Kayısının Sindirim Sistemine Faydaları


Kayısı lif oranı yüksek bir besin olması sebebiyle çoğu kişi tarafından tercih edilmektedir. Sabahları aç karnına 2 adet kuru kayısı tüketildiğinde sindirim sisteminde oluşan rahatsızlıkları gidermekte fayda sağlar. Kuru kayısı faydaları arasında kabızlık sorununa iyi gelmesi de yer almaktadır. Bağırsak florasını düzenleyerek daha sağlıklı çalışmasına fayda sağlamaktadır. 

Kuru Kayısı Ne Kadar Tüketilmeli


Kuru kayısı içinde şeker barındırması sebebiyle aşırı tüketimi sonucunda bazı rahatsızlıklar ortaya çıkabilmektedir. Bu sebeple kuru kayısı ne kadar tüketilmeli sorusu ortaya çıkmaktadır. Kuru kayısı günde en fazla 6-7 adet tüketilmelidir. Fakat kilo kontrolü sağlamak isteyenler için en fazla 3 tane tüketilmesi gerekmektedir. Ayrıca kayısı faydalarının daha sağlıklı bir şekilde ortaya çıkabilmesi için sabahları aç karnına tüketilerek ardından su içilmesi gerekmektedir.

Kuru Kayısı Kalori


Kuru kayısı özellikle diyet yapanlara sağladığı faydalar sebebiyle tercih edilen kuru meyvelerdendir. Bu sebeple kuru kayısı kalori değeri de oldukça merak edilen konular arasında yer almaktadır. Kuru kayısının 1 adeti yaklaşık 25 kalori civarındadır.

Kuru Kayısı Fiyatı


Kuru kayısı fiyatı da son olarak merak edilenler listemizde yer alan bir diğer konudur. Kuru kayısı her yerde kolaylıkla bulunabilir. Özellikle marketlerde ve aktarlarda yer alan kuru kayısı fiyatı yaklaşık kilogram başına 30-45 lira arsında değişmektedir.


Kayısı Nasıl Kurutulur?


Kaysı kurutularak iyi bir şekilde saklanabilmektedir.  Kayısı nasıl kurutulur? Bu sebeple kayısı iyice yıkandıktan sonra iyice kurulanarak tepsiye serilir. Ardından 70 derecelik fırında 6-7 saat boyunca bekletilmelidir. Bu sayede evinizde hiçbir katkı maddesine maruz kalmayan sağlıklı kayısı kuruları elde edebilirsiniz.





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