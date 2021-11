Cumhurbaskanligi Kabine Toplantisi Sona Erdi! Başkan Erdoğan ulusa sesleniyor!

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:Ülkemizle ilgili birçok meseleyi değerlendirdik. Türkiye salgın meselesini başarıyla devam ettirmektedir. Salgın, yeni dalgalar ve varyantlar halinde ilk dönemdeki öngörüleri aşarak insanlığı tehdit etöeye devam ediyor. Bu durum gelişmiş ülkeler dahil tüm devletlerin temel hizmet ve üretim altyapğılarını giderek zorlamaktadır. Kendi ülkelerini karalamak dışında bir iş bilmeyenler kafalarını kaldırıp dünyaya baksalar bu gerçeği görecekler. Son 19 yılda çok güçlü ve kapsayıcı bir altyapı kurduk.Bu sayede ülkeler maske kavgası verirken biz rahatça ihtiyaçlarımızı karşıladık. İnsanlar temel ihtiyaç malzemelerine bile erişmekte güçlük çekerken biz hiçbri sıkıntı yaşamadık. Birçok ülkede sıkıntılar yaşanırken, biz hedeflerimize ulaşmayı başardık.Sonuçta ortaya çıkan tablo, ülke olarak sahip olduğumuz potansiyeli harekete geçirebilecek potansiyele sahip olduğumuzu gösteriyor. Sağlık hizmetlerinde herhangi bir krize asla izin vermedik.Vaka, hastaneye yatış ve yoğun bakım, vefat saytıları kontrol edebileceğimiz bir seviyededir. İnşallah bunları daha da aşağıya çekeceğiz.Sanayi üretiminde kesintiye yer vermeyecek bir sistemi salgının ilk günlerinden itibaren kurmuştuk. Böylece iracatımızı toparlamakla kalmadık ileri seviyeye taşıdık. İleri yaş grubundaki vatandaşlarımızın aşı olmaları, salgının azalmasında büyük öneme sahip.SAĞLIK PERSONELİNE ATAMA MÜJDESİOkullarda yüz yüze eğitim devam edecektir. Bu sebeple 40 bin yeni sağlık personeli alımı yapılacak.Yatırım, ihracat ve istihdam odaklı ekonomi politikamızda, ülkemizi büyütecek her türlü adımı desteklemeye devam edeceğiz. Avrupa'da, doğal gaz fiyatları 2020 yılı başındaki 115 dolar seviyesinden 1100 dolar hatta günlük piyasada 1500 dolar seviyesine çıktı. Buna karşılık biz konutlarda tüketilen doğal gazı 150 dolardan veriyoruz. Alış fiyatımıza göre baktığımızda ise halka yüzde 76 indirimle veriyoruz.Aynı şekilde petrol fiyatları 2020 başındaki 40 dolardan 80 dolar fiyatına yükseldi.'ELEKTRİK FATURALARINDAKİ TRT PAYI VE ENERJİ FONU KESİNTİLERİ KALDIRILACAK'Bir başka ifade ile her vatandaşımıza 1500 liranın üzerinde bir enerji desteği vermiş olduk. Elektrik faturalarındaki TRT payı ile enerji fonu kesintilerini de kaldırma kararı aldık. Hem vatandaşlarımızı mağdur etmeyecek bir yaklaşımla küresel enerji payındaki krizi önleyeceğiz.2022 inşallah emeklerimizin, fedakarlıklarımızı görmeye başlayacağımız bir yıl olacaktır. Büyük, güçlü Türkiye yolunda 2022 yılını başarıyla geride bıraktıktan sonra Türkiye'nin yükselişine hep birlikte şahitlik edeceğiz.Türkiye'nin önünü kesmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Gençlerimize inşallah 2053 vizyonunu emanet etmeye Rabbim bize nasip edecektir. Bu sebeple Cumhur İttifakı'ndaki arkadaşlarımızla çalışıyoruz.CHP'YE TEZKERE TEPKİSİGeçtiğimiz hafta Suriye-Irak tezkeresindeki yaşanan tartışmalar hepimizi üzmüştür. Türkiye'nin sınır ötesi harekatları siyaset üstü bir konudur. Evet dedikleri tezkereye bu sefer hayır diyenlerin bir yerlerden işaret aldıkları anlaşılmaktadır.Bu tezkereye karşı çıkmak, bitme noktasına gelen terör örgütünün sınır ötesindeki unsurlarına can simidi atmak demektir. Yine tezkereye karşı çıkmak, güney sınırlarında oluşturulmaya çalışılan terör devletine destek demektir, bölücü örgüte destek demektir.Son mahalli seçimlerde, yapılan gizli ve açık ortaklıklarla, bazı yönetimlerin bu partiye verildiğini biliyoruz.KILIÇDAROĞLU'NUN 'KANDİL'İ YERLE YEKSAN EDECEĞİZ' SÖZLERİNE TEPKİTezkereye hayır diyen zihniyetin, 'Kandil'i yerle yeksan edeceğiz' demesi de başka bir omurgasızlık örneğidir. Zehirli siyaset dilini bu üslıubu belirleyenler için tehlikeli buluyoruz.Büyükelçilere verilen tepkilere destek olmayan, Kanal İstanbul projesini yabancı elçilere şikayet edecek kadar alçalan bu zihniyete milletimiz gereken cevabı verecektir.'MİLLETVEKİLİ SIFATIYLA O KUTLU ÇATI ALTINDA BİR DAKİKA DURMAMALI'Bir siyasi partinin en üst düzey yöneticisi tarafından şehit yakınına yapılan hakareti de aynı zihniyetin ürünü olarak görüyoruz. Gördüğümnüz gibi neresinden tutsanız saygısızlık, terbiyesizlik ve alçaklık olan bir skandal ile karşı karşıyayız. Kardeşinin gencecik bedeni PLKK terör örgütü tarafından paraömparça edilen şehit yakınının bacısına en ağır hakaretleri yaparak, bastırmaya çalışmak insanlığa sığmaz. Bu kişi ve avanesi önce rezilliği inkar etmeye, şehit yakını suçlamaya çalıştılar, herkes belgesi ile ortaya konulunca özür dilediler. İnsanlıktan nasibini almamış bu ismin milletvekili olarak o kutlu çatının altında bir dakika bile durmaya hakkı yoktur. Grup Başkanvekilliğinden ayrılması bu iş için çıkış yolu değildir. Sözde milletvekili olan bu kişinin parlamento çatısı altında yeri olmaması gerekir.Genel Başkanın buna tahammül etmemesi, kesinlikle bu zatı partisinden ihraç etmesi gerekir. Ama ne yazık ki neymiş, başkan yardımcılığından ihraç etmişler. Kimi kandırıyorsunuz, al birini vur ötekine. Bu siyasetçi müsvettesini el üstünde tutanların sorumluluğu bu görüntünün failinden az değildir.Ziraat Bankası'na 36 milyon dolar borcu olan ve henüz bu borcu temizleyememiş olan bu kişi, Kocaeli'nde yine devlete ait arazileri işgal etmiş, bu işgal sebebiyle orada ciddi bri sıkıntıalr yaaşnmıştı.Buradan kadın STK'lara sesleniyorum: Siz ne iş yapıyorsunuz? İlla sizden birine küfür edilince mi sokağa çıkacaksınız? Şimdi niye derin bri sessizliğe gömülüyorsunuz.Ana muhalefetin başı, kadın hakları savunuyordun. Nereye kadar sessizliğini koruyacaksın? Bunların hepsi bu konuda harekete geçmemekle aslında amaçlarının farklı olduğunu göstermiştir.Bu şahsın milletvekilliğinin sona erdirilmesi için gerekli hukuki ve siyasi takibimizi sürdüreceğiz.Karabağda çatışmalar devam edilirken, tüm ateşkesleri bozan Ermenistan, Azerbaycanlı kardeşlerimizin cesareti sayesinde büyük bir yenilgiye uğramıştır. Zaferin ardından Azerbaycan işgalden kurtardığı topraklardaki ihmalin izlerini silmek için hızlı bir imar seferberliği başlatmıştır.