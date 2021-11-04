  • USD: 9,69 - 9,71
  • EURO: 11,20 - 11,22
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Milletvekili Abdüllatif Şener: Bir zat-ı muhterem 'Kılıçdaroğlu, Erdoğan'dan daha imanlı bir adamdır' dedi

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'in TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sarf ettiği sözler tartışmaya sebep oldu. Şener, "Tayyip Erdoğan'ın çok saygı duyduğu, hürmet ettiği, değer verdiği, son zamanlara kadar sürekli görüştüğü bir zat-ı muhteremi bundan 5-6 ay önce ziyaret etmiştim. Bana ayrılırken dedi ki, 'Kemal Kılıçdaroğlu'na çok selamımı söyle. O dedi yakından biliyorum, bunu 'laf olsun' diye söylediğimi zannetme, Tayyip Erdoğan'dan daha imanlı bir adamdır' dedi" ifadelerini kullandı.

CHP Milletvekili Abdüllatif Şener: Bir zat-ı muhterem 'Kılıçdaroğlu, Erdoğan'dan daha imanlı bir adamdır' dedi
Ekleme: 4.11.2021 - 19:15 Güncelleme: 4.11.2021 - 19:26 / Editör: Ozge Selin
CHP Milletvekili Abdüllatif Şener: Bir zat-ı muhterem 'Kılıçdaroğlu, Erdoğan'dan daha imanlı bir adamdır' dedi
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2020 yılı kesin hesabı ve 2022 yılı bütçesi görüşüldü.

Komisyonda konuşan CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'in burada sarf ettiği sözler büyük tartışmaya neden oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'imanını' kutsayan Şener konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Tayyip Erdoğan'ın çok saygı duyduğu, hürmet ettiği, değer verdiği, son zamanlara kadar sürekli görüştüğü bir zat-ı muhteremi bundan 5-6 ay önce ziyaret etmiştim. Bana ayrılırken dedi ki, 'Kemal Kılıçdaroğlu'na çok selamımı söyle. O dedi yakından biliyorum, bunu 'laf olsun' diye söylediğimi zannetme, Tayyip Erdoğan'dan daha imanlı bir adamdır' dedi."
Dün 'S-400'ler İncirlik'te' yalanını ortaya atan Sky News Arabia: Biden TSK'nın sınır ötesi operasyonuna izin vermeyecek
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Asgari ücret konusunda gerekli hassasiyeti göstereceğiz
Bakan Koca açıkladı: İşte 4 Kasım koronavirüs verileri
CHP Milletvekili Abdüllatif Şener: Bir zat-ı muhterem 'Kılıçdaroğlu, Erdoğan'dan daha imanlı bir adamdır' dedi
İhracatçılara yönelik düzenlemeleri içeren teklif TBMM'de kabul edildi
Moody's Türkiye büyüme tahmini yükseltti! Dikkat çeken artış
Dün sınırdaki askerleri ziyaret eden CHP'li Tanrıkulu bugün Selahattin Demirtaş'ın kitabının reklamını yaptı
Türkiye 6.6’lık deprem ile sallanan İzmir’e ağlamıştı! Doğanlar Apartmanı’nın projesini yapan sanıktan şok itiraf!
Tunceli'de izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen HDP'liler polisle tartıştı
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: İstanbul'da toplu taşıma yönetilemiyor
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD ile ortak mekanizma açıklaması
Selahattin Demirtaş yeni Alman hükümetine yalvardı: PKK'yla bağımız yok Türkiye'ye baskı yapın
Bakan Karaismailoğlu'ndan metro müjdesi! 8 Kasım'da başlıyor
CHP'li Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'den kadın işçiye çirkin sözler
FETÖ'nün emniyet mahrem imamı için karar çıktı: 28 yıl 6 ay hapis cezası verildi
MHP'li Yalçın'dan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in grup konuşmasına tepki: Ödlekliğini gizleme telaşında
CHP heyetinden Mehmetçik'e ziyaret: PKK'yı destekleyen Sezgin Tanrıkulu'nun üs bölgesine gitmesi tepki topladı
Uyuyan eşini bıçaklayarak öldürdü! Cani Adnan Soysal ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı
Selçuk Bayraktar: Tüm gayretlerimiz gençlerimizin geleceği için
CNN'in üst düzey isminin gizli kamera görüntüleri çıktı! Trump...
İngiliz firma çay içerek para kazanacak çalışan arıyor: Rüya gibi iş!

İngiliz firma çay içerek para kazanacak çalışan arıyor: Rüya gibi iş!

Heyecanlandıran kare! Milli Muharip Uçağın ilk parçası üretildi

Heyecanlandıran kare! Milli Muharip Uçağın ilk parçası üretildi

Otomobil yerine fotoğrafları gönderdiler: Ben ucuz atlattım

Otomobil yerine fotoğrafları gönderdiler: Ben ucuz atlattım

Vefalı köpek Fero! Alman Çoban köpeği 4 gün önce ölen sahibinin mezarının başından ayrılmıyor

Vefalı köpek Fero! Alman Çoban köpeği 4 gün önce ölen sahibinin mezarının başından ayrılmıyor

Yerli otomobil yükleniyor: TOGG’un fabrikasının kaba inşaatı bir aya tamam

Yerli otomobil yükleniyor: TOGG’un fabrikasının kaba inşaatı bir aya tamam

Türk avukat Merve Bakdur'a Everest'te tuzak! Hastanede rehin alındı: Türk yetkililer ve THY sayesinde kurtuldu

Türk avukat Merve Bakdur'a Everest'te tuzak! Hastanede rehin alındı: Türk yetkililer ve THY sayesinde kurtuldu