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İzmir'de peş peşe korkutan depremler! AFAD'dan ilk açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre Ege Denizi'nde İzmir'in Urla ilçesi açıklarında saat 07.00'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşandan depremin ardında 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

İzmir'de peş peşe korkutan depremler! AFAD'dan ilk açıklama
Ekleme: 30.11.2021 - 09:10 Güncelleme: 30.11.2021 - 09:11 / Editör: Ozge Selin
İzmir'de peş peşe korkutan depremler! AFAD'dan ilk açıklama
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre Ege Denizi'nde İzmir'in Urla ilçesi açıklarında saat 07.00'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deniz yüzeyinin 3,97 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, İzmir'in Urla ilçesine 56,18 kilometre mesafede olduğu belirlendi.


PEŞ PEŞE DEPREMLER

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında yaşanan 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor.

5.1 büyüklüğüdeki depremin ardından yine Urla ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde İzmir'in Urla ilçesi açıklarında saat 07.00'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD'ın açıkladığı verilere göre; Ege Denizi'nde İzmir'in Urla ilçesine 56,18 kilometre mesafede 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 07.00'de meydana gelen deprem 37,7275 kuzey enlemi, 26,1403 doğu boylamında ve 3,97 kilometre derinlikte meydana geldi. Depremin Çeşme ve Urla ilçelerindeki 5 yerleşim yerine yakın olduğu belirlendi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Urla ilçesi açıklarında meydana gelen #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Saha tarama çalışmaları 

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Urla açıklarında gerçekleşen 5,1 büyüklüğündeki depremde kentte herhangi bir olumsuzluk meydana gelmediğini bildirdi.

Köşger, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Urla açıklarında gerçekleşen 5,1 büyüklüğündeki depremde an itibariyle ilimizde herhangi bir olumsuzluk meydana gelmemiştir. Geçmiş olsun İzmir. Allah ülkemizi ve şehrimizi tüm afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.




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