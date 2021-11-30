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HDP'li vekil Garo Paylan ile fotoğrafı ortaya çıktı! Dağa kaçırılmadan 5 ay önce...

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti 820. gününde devam ediyor. Diyarbakır'da 17 yaşındayken dağa kaçırılan kardeşi Süleyman Çetinkaya için eylem yapan abla Zekiye Bozdağ, kardeşine ait flaş bellekte, kardeşinin kaçırılmadan 5 ay önce HDP'li Paylan ile çekilen fotoğrafını buldu. Kardeşinden 30 Ağustos 2019'dan bu yana haber alamadıklarını ifade eden Bozdağ, kardeşinin HDP'liler tarafından kandırılarak dağa götürüldüğünü savundu.

HDP'li vekil Garo Paylan ile fotoğrafı ortaya çıktı! Dağa kaçırılmadan 5 ay önce...
Ekleme: 30.11.2021 - 17:36 Güncelleme: 30.11.2021 - 17:37 / Editör: Ozge Selin
HDP'li vekil Garo Paylan ile fotoğrafı ortaya çıktı! Dağa kaçırılmadan 5 ay önce...
Kardeşi Süleyman Çetinkaya için Diyarbakır annelerinin oturma eyleminde yer alan abla Zekiye Bozdağ, kardeşinin HDP milletvekili Garo Paylan tarafından dağa kaçırıldığını iddia etti.

Kardeşi kaybolduktan sonra geldikleri ilk kapının HDP olduğunu kaydeden Bozdağ, "HDP gençlik kolları kardeşimi kandırıp dağa gönderdi. Bu kapıya gelip sorunca 'Tanımıyoruz, bilmiyoruz, bu çocuktan haberimiz yok.' dediler. Milletvekili Garo Paylan kardeşimi dağa gönderdi. Paylan, kardeşimi kandırdı. Hediye paketi gibi onu süsleyip dağa göndermişler. HDP'den kardeşimi istiyorum." dedi.



Yaklaşık 2,5 yıldır sürdürdüğü eyleminden vazgeçmeyeceğini anlatan Bozdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Burası, siyasi bir parti değil, Kandil'dir, Kandil'in ana merkezidir. Bütün çocukları burada kandırıp dağa gönderiyorlar. Haklı bir şekilde bütün aileler çocuklarını HDP'den istiyor. Herkes artık uyansın, bu gerçekleri görsün. Kimse keyfine gelip burada oturmuyor, kimse kimseyi burada zorla oturtmuyor, herkes çocuklarını istiyor. Buradaki bütün ailelerin çocukları dağdadır, bu çocukları dağa mahkum edenler de HDP'dir. Elimdeki fotoğraf kardeşim dağa götürülmeden 5 ay önce HDP seçim bürosunda çekilmiş."

Kardeşi Muhammed için eylem yapan Ruken Canbey de yüzde 70 engelli kardeşinin dağa kaçırıldığını belirtti.

Dağa kaçırılan Süleyman Çetinkaya ile Paylan'ın birlikte çekilmiş fotoğraflarına işaret eden Canbey, şunları kaydetti:

"Bu fotoğraf, çocukların HDP tarafından kaçırıldığının kanıtıdır. Çocuğun her tarafını HDP'nin amblemleriyle süslemişler. Hediye paketi haline getirip PKK'lılara satmışlar. Başka bir açıklaması yok. 14-15 yaşındaki çocukları HDP, Garo Paylan, Selahattin Demirtaş ailelerinden koparıp PKK'ya satıyor. Hepimiz bu çocukları HDP'den istiyoruz. Başka siyasi partinin kapısına gidemeyiz çünkü bizim çocukların fotoğrafları başka siyasi parti milletvekilleriyle çıkmıyor. Hep, HDP belediye başkanları, HDP meclis üyeleriyle çıkıyor. Çocukların tamamını almadan da haklı davamızdan vazgeçmeyeceğiz."

Oğlu Yusuf için eylem yapan Celil Begdaş ise çocukları dağa götürülen ve kaçırılan ailelere, "Gelin hep beraber evlatlarımızı bu zalimlerin elinden kurtaralım." diye seslendi.

Eylemleriyle çok sayıda çocuğun teslim olduğunu ifade eden Begdaş, eylemlerinde kararlı olduklarını vurguladı.


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HDP'li vekil Garo Paylan ile fotoğrafı ortaya çıktı! Dağa kaçırılmadan 5 ay önce...
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