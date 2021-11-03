Kabızlığa Ne İyi Gelir? Kabızlık Neden Olur?

Kabızlık Neden Olur?

Kabızlığa Ne İyi Gelir?

Kabızlık Tedavisi Nasıl Yapılır?

Çocuklarda Kabızlığa Ne İyi Gelir?

Hamilelikte Kabızlığa Ne İyi Gelir?

Kabızlık zaman zaman hepimizin yaşadığı bir bağırsak problemidir. Kabızlık bağırsak problemlerinden veya beslenme alışkanlıklarına bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. Dışkının sıvı yetersizliği sonucu ve birçok probleme bağlı olarak vücuttan atılamaması durumudur. Bu sebeplevesoruları çoğu kişi tarafından araştırılmaktadır. Aynı zamandabirçok hastalık sonucunda ortaya çıkabilmektedir.sorusunun cevabını öğrenebilmek için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.Kabızlık dışkının vücuttan dışarı kolayca atılamamasıdır. Genellikle çoğu insanın başına gelen rahatsız edici bir durumdur. Çocuklar ve bebekler dâhil olmak üzere her yaştaki insanda kabızlık sorununa rastlanmaktadır.sorusuna cevap olarak şu maddeler sıralanabilir;- Bağırsakların yavaş çalışmasıarasında ilk sırada yer almaktadır.- Vücuda yeteri kadar sıvı almamak da bu sebepler arasında sayılabilir.- Lif açısından zengin olan sebze ve meyvelerin tüketilmemesi sonucu oluşur.- Bazı hormon bozuklukları bağırsakları etkileyerek kabızlık meydana getirmektedir.- Hamilelik kabızlığa neden olan doğal bir süreçtir. Vücudun değişmeye başlamasıyla bu tür problemlerle karşılaşılabilir.- Demir takviyesi içeren ilaçların yan etkilerinde kabızlık yapabileceği söylenmektedir.- Bağırsakta oluşan kitleler ve bazı ilaçlar kabızlık yapabilmektedir.- Antidepresan ilaçları da kabızlık nedenleri arasında yer almaktadır.Kabızlık kişilerin hayat kalitesini düşürerek oldukça rahatsız bir durum haline gelmektedir. Bu sebeplesorusu çoğu kişi tarafından araştırılmaktadır. Kabızlık eğer ciddi boyutlarda oluşursa mutlaka bir doktora danışılmalıdır. Fakat kısa süreli normal bir kabızlığınız olduğunu düşünüyorsanız günlük rutinlerinizi değiştirerek bu durumun önüne geçebilirsiniz.sorusu için verilecek ilk cevap bol su içmek ve egzersiz yapmak olacaktır. Kabızlığa iyi gelen yiyecekler ise şu şekilde sıralanabilir;- Kuru kayısı- İncir- Erik- Mürdüm eriği- Üzüm- Avokado- Lifli meyveler- Ispanak- Kereviz- Pancar- Baklagiller- Zeytinyağı- Kekik- TavukKabızlık sıklıkla beslenmeye bağlı olarak gerçekleşmesi sebebiyle kendi kendine geçen bir rahatsızlıktır. Fakat kabızlık uzun süreli bir hare gelerek kişiyi rahatsız edebilmektedir. Bunun yanında bağırsak problemlerinden kaynaklanarak da ortaya çıkabilen kabızlık sorunu bu noktada tehlikeli hale gelebilir. Bu sebeple alanında uzman bir doktora başvurularakalınması gerekmektedir.Stres olmadan tuvalete gitmek ve yeteri kadar zaman ayırabilmek kabızlık için faydalı olacaktır. Tuvalet yapma ihtiyacı kesinlikle ertelenmemelidir. Doktor tarafından verilecek kabızlık ilacı dikkate kullanılmalıdır. Bu ilaçlar kısa vadede kişiyi rahatlatıp sorunun ortadan kalkmasını sağlayacaktır.Çocukların yeterince su içememesi ve tuvalete gitmeyi ihmal etmesi nedeniyle kabızlık problemi ortaya çıkmaktadır.sorusu da bu noktada devreye girmektedir. Aynı zamanda psikolojik problemler, stres ve kabızlık yapan yiyeceklerin tüketilmesi dearasında yer almaktadır. Çocuklardasorusu için aşağıdaki maddeler sıralanabilir;- İnek sütünün azaltmak- Tahıllı ekmekler yemek- Şekerli gıdalardan uzak durmak- Kefir, yoğurt ve benzeri probiyotik ürünler tüketmek- Lifli sebze ve meyvelerin tüketimini arttırmak- Kuru meyveler tüketmek- Kahve, çay ve asitli içeceklerden uzak durmak- Hareketsizlik bulunuyorsa sporla desteklemekHamilelik döneminde hormonların değişmesi kabızlık sorununu ortaya çıkarmaktadır. Hazımsızlık ve şişkinlik de hamilelerde kabızlıkla beraber gelen bir sorundur. Bu sebeplesorusu oldukça merak edilmektedir.- Daha çok sebze ve meyve yenmesi bu durumu hafifletecektir.- Bu sorun için tercih edilen bir diğer yöntem de sık sık tüketmektir.- Kuru meyveler yenilerek de bu durumun önüne geçmek mümkündür- Bitki çayı tüketimi de kabızlığa sebep olabilmektedir. Çok fazla tüketilen bitki çayları bağırsakların yavaşlamasına da sebep olabilmektedir.- Hamilelikte kabızlığı engelleme amacıyla yürüyüş tavsşye edilmektedir.