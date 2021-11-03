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Beyaz Gazete
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Instagram çöktü! Instagram DM kutusu çalışmıyor!

Popüler sosyal medya uygulamalarından Instagram 3 Kasım Çarşamba akşamı mesaj kutusundaki problemle gündeme geliyor. Bazı kullanıcıların yaşadığı “yazışma oluşturulamadı” hatası internette Instagram DM kutusu çalışıyor mu, yazışma oluşturulamadı hatası nedir, mesaj sorunu çözüldü mü gibi sorularla araştırılıyor. Instagram çöktü mü sorusu son dakika olarak araştırılırken uygulamadan konuyla ilgili açıklama bekleniyor. İşte konuya ilişkin detaylar.

Instagram çöktü! Instagram DM kutusu çalışmıyor!
Ekleme: 3.11.2021 - 22:39 Güncelleme: 3.11.2021 - 22:46 / Editör: Ozge Selin
Instagram çöktü! Instagram DM kutusu çalışmıyor!
Instagram kullanıcılarının yaşadığı DM problemi sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. Pek çok Instagram kullanıcısı 'Instagram çöktü mü, Instagram DM kutusu çalışıyor mu, yazışma oluşturulamadı hatası nedir' sorularıyla problemin kaynağını araştırıyor. Mesaj ekranında karşılaşılan hatanın sebebi ve nasıl çözüleceği merak edilenler arasında yer alıyor. İşte mesaj sorunu hakkında detaylar.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Instagram kullanıcıları uygulama üzerinden mesaj atılmama sorunuyla karşı karşıya kalıyor. DM kutusu olarak adlandırılan direkt mesaj bölümünde sorun yaşandığı iddia ediliyor. Sorunun kaynağı henüz tespit edilemezken uygulama yöneticilerinden konuya ilişkin açıklama bekleniyor.

INSTAGRAM YAZIŞMA OLUŞTURULAMADI HATASI NEDİR?

Bazı Instagram kullanıcıları direkt mesajda hareket durumları açık olmasına rağmen diğer kullanıcıların çevrimiçi olup olamadıklarını görüntüleyemiyor. Ayrıca gönderilen mesajlar karşı tarafa iletilmiyor. İnstagram'dan yaşanan soruna ilişkin resmi açıklama henüz gelmedi. 
Instagram çöktü! Instagram DM kutusu çalışmıyor!
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