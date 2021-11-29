SINOVAC ve TURKOVAC Omicron Varyantına Karşı Etkili Mi? Omicron Varyantı Belirtileri Nelerdir?

Omicron Varyantı Nedir?

Omicron Varyantı Belirtileri Nelerdir?

Omicron Varyantı Türkiye'de Var Mı?

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs mutasyon geçirmeye devam ediyor. Omicron varyantının ortaya çıkmasıyla birçok ülke yeni tedbirler almak zorunda kaldı. İlk olarak Güney Afrika'da ortaya çıktığı bldirilen varyantın hızla yayıldığı da aktarılanlar arasında yer alıyor. Bu sebeple çoğu kişivesorusuna cevap arıyor. Omicron varyantı koronavirüsünün mutasyon geçirmiş hali olduğu için çoğu kişi aşının bu varyant üzerinde etkili olup olmadığını da öğrenmek istiyor.ve SINOVAC Omicron varyantına karşı etkili mi soruları için haberimizi daha detaylı bir şekilde inceleyebilirisniz.Omicron varyantı, iki yıldır tüm dünyanın mücadele ettiği covid-19 virüsünün yeni mutasyonlu hali olarak karşımıza çıkıyor. Bu sebeple çoğu kişi endişelenerek konu hakkında araştırmalara başladı. En sık sorulan sorular arasında isevesorusudur. Omciron varyantının ilk olarak Güney Afrika'da ortaya çıkmasıyla birçok ülke konuyla ilgili tedbirler almaya başladı. Ardından birçok ülkenin ilk Omicron vakasını bildirmesiyle tğm dğnya konu hakkında çalışmalara başladı. Türkiye tarafından da bazı uçuşlar durdurularak konu hakkında birçok önlem alınmaya başlandı. Bu sebeple Omicron varyantı hakkında birçok konu halk tarafından da merak ediliyor.bu mutasyonun ortaya çıkmasından beri en sık araştırılan konular arasında yer alıyor. Omciron varyantı ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamada “Bu mutasyon, bazıları endişe verici olan çok sayıda mutasyona sahiptir. Ön bulgular yeni mutasyonun daha yüksek bulaşma riski taşıdığı yönünde.” ifadelerine yer verildi. Güney Afrika'da ortaya çıkan bu varyantla alakalı Güney Afrika Tabipler Birliği Başkanı açıklamada bulundu. Dr. Angelique Coetzee tarafından yapılan açıklamada belirtileri ile ilgili olarak “Semptomları daha önce tedavi ettiklerimden çok farklı ve çok hafifti.” ifadelerini kullandı. Ayrıca genç erkeklerin yakalanma sıklığının daha çok olduğunu ve bu varyanta yakalananların yarısının aşısız olduğu de Cotzee tarafından belirtilenler arasında bulunuyor. Ayrıca önceki varyantlarda yer alan koku ve tat kaybı belirtilerinin bu varyantta bulunmadığı belirtiliyor. Ayrıca Cotzee tarafından şu detaylar da belirtilenler arasında yer alıyor;'Bir veya iki gün boyunca kas ağrısı ve yorgunluk hissediliyor. Şimdiye kadar enfekte olanların tat ve koku kaybı yaşamadıklarını tespit ettik. Bazılarının hafif öksürük, bazılarının hiçbir semptomu yoktu. Enfekte olanlardan bazıları şu anda evde tedavi ediliyor. Şu anda endişelenmemiz gereken şey, daha yaşlı, aşılanmamış insanlara yeni varyant bulaştığında çok ciddi vakalar göreceğimizdir.”En sık merak edilen sorular arasındaorusu yer alıyor. Aşıların bazılarının yetersiz kalabileceği ve etkisini göstermeyeceği de bu varyanta karşı belirtilenler arasında yer alıyor. Omciron varyantı daha bulaşıcı bir virsü olabileceği için gerekli tedbirlerin alınması gerektiği de belirtilenler arasında yer alıyor. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı tarafından varyant ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde;“Güney Afrika'da görülen Omicron mutasyonunun çok tehlikeli olduğunu belirterek, 'Tedbir almazsak ve Avrupa'da da yayılırsa, 1-2 ay sonra Türkiye'de bir yayılım söz konusu olacaktır' dedi