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Murat Açıl Kimdir? Sivas İmranli Belediye Başkanı Murat Açıl Neden Öldü?

Murat Açıl kimdir? Sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Belediye Başkanı Sivas İmranlı Murat Açıl'ın ölüm haberi herkesi şok etti ve sevenlerini üzdü. Peki Murat Açıl Kimdir? Murat Açıl Neden Öldü? Murat Açıl Kaç Yaşında? İşte yanıtı...

Ekleme: 29.11.2021 - 14:43 Güncelleme: 29.11.2021 - 14:52 / Editör: Ozge Selin
Murat Açıl Kimdir? Sivas İmranli Belediye Başkanı Murat Açıl Neden Öldü?
Sivas İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl neden öldü ve kaç yaşındaydı? Arama motorları aracılığıyla sıklıkla sorgulanmaya başladı. Murat Açıl'ın trafik kazasında ölümüyle ilgili detaylı bilgilerin yanı sıra hayatı hakkında da detaylı bilgiler araştırılıyor. Peki Murat Açıl Kimdir? Murat Açıl neden öldü? Belediye başkanı olmasının yanı sıra IMSİYAD (İmranlı Sanayici ve Tüccarlar Derneği) Başkanı olan Murat Açıl hakkındaki tüm bilgileri haberimizde toparladık.

Murat Açıl Kimdir?

Murat Açıl Neden Öldü?

Sivas'ta İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl, resmi otomobille geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Açıl'da meydana gelen kazada 2'si çocuk 7 kişi hayatını kaybetti.  Kaza, saat 12.00 sıralarında Sivas-Erzincan karayolunun İmranlı ilçesi girişinde meydana geldi. İmranlı şehri, Sivas'tan görev yaptığı bölgeye seyahat etti. Karşı istikametten 34 BIR 240 taksi ve 59 ZP 423 hafif araç kullanan Başkan Murat Açıl'ın şoförü bilinmiyor. Ticari araçlar çarpıştı. Kazada Belediye Başkanı Açıl'ın da aralarında bulunduğu 2'si çocuk olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar ilçe ve şehir merkezindeki hastanelerde tedavi altına alındı. Başkan Açıl, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Murat Açıl Kimdir?

Murat Açıl Kimdir?

Murat Açıl İmranlı'da doğdu. Açıl, 6 yaşına kadar yaşadı ve daha sonra babasının işi nedeniyle İstanbul'a göç etti. Üniversite eğitimini burada tamamlayan Açıl, Yerel Yönetim Önlisans ve Uluslararası İlişkiler Diller Bölümü'nden mezun oldu. Murat Açıl, plastik sektöründe uluslararası beyaz eşya firmalarının üretimlerinde yer almıştır. Ayrıca yaklaşık 5 yıl hizmet vermiştir. Üniversitede çeşitli konularda seminerler verdi. Açıl, aynı zamanda İMSİYAD (İmranlı Sanayici ve Tüccarlar Derneği) başkanlığı da yaptı ve SIVGIAN'ı (Sivas Girişimciler Derneği) kurdu. Üyesi ve Onursal Başkan. 1948 yılında ilçe olan İmranlı'da 2019 yerel seçimlerinde belediye başkanı seçildi. Aynı zamanda Fenerbahçe Meclisi üyesiydi. Murat Açıl evli 2 kız 2 erkek çocuk babasıdır.


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