İstanbul valiliğinden flaş fırtına açıklaması!

Meteoroloji yetkililerinin daha önce uyarıda bulunduğu kuvvetli rüzgar, İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. İstanbul sahilinde rüzgarın etkisiyle yüksek dalgalar oluşurken, bazı vatandaşlar bu anları fotoğrafladı. Rüzgarın şiddeti 130 kilometreyi buldu. Çatalca'da TIR'lar devrildi, asırlık çınar ağaçları yerinden söküldü. İşte İstanbul'da lodosun etkisi...İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli fırtına hayatını olumsuz etkiledi. İnsanlar yollarda yürümekte güçlük çekerken, birçok evin de çatısı uçtu. Avcılar Firuzköy'de ise bir iş yerinin bahçesinde, görevli içindeyken güvenlik kulübesi uçtu.RÜZGARIN ŞİDDETİ 130 KİLOMETREYE ÇIKTIAA muhabirinin Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, rüzgarın saatteki hızının en yüksek ölçüldüğü bölge Çatalca oldu. Meteorolojiye ait Çatalca'daki radar sahasında rüzgarın hızı saatte 130 kilometreye kadar çıktı.ÇATALCA'DA SAAT KULESİ ŞİDDETLİ RÜZGARA DAYANAMAYARAK DEVRİLDİEdinilen bilgilere göre Çatalca'da bulunan İstanbul Trakya Serbest Bölge Müdürlüğünde saat kulesi şiddetli rüzgara dayanamadı. Kule rüzgar nedeniyle bir anda devrildi. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.THY'DEN YOLCULARA UYARIİstanbul'da etkili olan şiddetli lodos hava ulaşımını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Lodos nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) uçuş operasyonlarında aksaklıklar yaşandığını açıkladı. Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, 'İstanbul'da etkisini gösteren olumsuz hava koşulları (limit dışı rüzgar) nedeniyle uçuş operasyonlarımızda aksaklıklar yaşanmaktadır. Durumun bugün ve yarın aralıklarla devam etmesi beklenmektedir. Değerli misafirlerimizin bilgisine sunarız' dedi.UÇAKLAR DİVERT ETTİŞiddetli lodos nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamayan ve pisti pas geçerek havada tur atmak zorunda kalan THY'nin 6 seferi başka havalimanlarına yönlendirildi. THY'nin Newyork, Varşova, Budapeşte, Malta, İzmir -İstanbul Havalimanı'na seferini yapan uçakları Ankara Esenboğa Havalimanı'na yönlendirilirken, Amasya seferini yapan uçak ise İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na iniş yapmak zorunda kaldı.LODOS CAN ALDIİstanbul Emniyet Müdürlüğü, şu ana kadar yapılan incelemelerde lodos nedeniyle 2 kişinin öldüğünü 9 kişinin de yaralandığını açıkladı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada incelemelerin sonuçları şu şekilde belirtildi:- Esenyurt Bağlarçeşme Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin çatısından kopan çatı malzemelerinin o sırada yoldan geçen 1 kadın ve yanında bulunan çocuğunun üzerine düştüğü belirlenmiş, kaza sonucu çocuk hafif yaralanmış, kadın ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.- Sultangazi Malkoçoğlu Mahallesi'nde bulunan bir binanın çatısını onarmak için en üst katına çıkan 1 kadın, çatıdan kopan kalas parçasının başına isabet etmesi sonucu yaralanmış, hastaneye kaldırılan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.- Ayrıca Arnavutköy, Sultangazi, Çekmeköy, Maltepe, Avcılar, Eyüpsultan, Bağcılar ve Sultanbeyli'de ağaç devrilmeleri ve çatı uçmaları sonucunda; 1 ikamet ve çok sayıda araçta maddi hasar meydana geldi.-Oluşan kazalar sonucunda toplamda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si çocuk 9 kişi yaralandı.ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİİstanbul Valiliği, lodos nedeniyle 4 kişinin öldüğünü 3'ü ağır 19 kişinin de yaralandığını açıkladı.İstanbul Valliği'nden yapılan açıklamada, 'İstanbul'da bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli lodostan kaynaklanan olumsuz hava koşulları nedeniyle AFAD verilerine göre 1'i yabancı uyruklu, 3'ü vatandaşımız olmak üzere maalesef 4 can kaybı yaşanmış; 3'ü ağır, 19 vatandaşımız da yaralanmıştır. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar dileriz. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan tüm çağrılara ilgili kurumlarımızın ekipleri tarafından ivedilikle müdahale edilmekte ve çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülmektedir' denildiAKOM ve Meteoroloji günler önce uyarmıştı! İstanbul'u lodos vurdu: TIR'lar devrildi, çatılar uçtu, seferler iptal edildiİSTANBUL BOĞAZI ÇİFT YÖNLÜ OLARAK TRAFİĞE KAPATILDILodos nedeniyle İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan lodos hayatı olumsuz etkiliyor.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Boğazı da ağır hava şartları nedeniyle saat 14.30 itibariyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.LODOS NEDENİYLE 2 TIR 1 KAMYONET DEVRİLDİÇatalça Büyükçekmece İstikameti Tem Bağlantı Yolu'nda seyir halinde bulunan 2 tır bir kamyonet lodos nedeniyle devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine giden İtfaiye ekipleri bir tır sürücüsünü sıkıştığı yerden kurtardı. Diğer iki sürücü de çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtuldu. Şoförler kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza nedeniyle bölge de trafik yoğunluğu yaşandı.SULTANGAZİ'DE ÇATI UÇTU; ARAÇTA HASAR OLUŞTUMeteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da, lodos etkisini gösteriyor. Lodostan etkilenen ilçelerden biri de Sultangazi oldu. Cebeci Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın çatısı uçtu, park halindeki 4 araç zarar gördü.Hasar gören araç sahibi Ferhathan Koçak, 'Aracımız park halindeyken bir anda çatının uçtuğunu gördüm. Çatı şu an bizim aracın iki kapısına zarar verdi. O iki kapının hemen değişmesi gerekecek. Şu an hasar gören 4 araç var. Allah o sıra buradan geçen insanlar yok. Eğer olsaydı çok daha kötü sonuçlanabilirdi. Muhtemelen 25 bin liralık bir maddi hasarımız var' dedi. Hasar gören diğer bir araç sahibi Aziz Ayaz ise 'Araç arkadaşımızın arabası çatı aracın üzerine düştü. Aracın baya maddi hasarı var' ifadelerini kullandı.AKOM ve Meteoroloji günler önce uyarmıştı! İstanbul'u lodos vurdu: TIR'lar devrildi, çatılar uçtu, seferler iptal edildiAVCILAR'DA AMBARLI LİMANI'NDA ŞİDDETLİ LODOS NEDENİYLE SÜRÜKLENEN YÜK GEMİSİ İSKELEYE ÇARPTI.Avcılar'da Ambarlı Limanı'nda şiddetli lodos nedeniyle sürüklenen yük gemisi iskeleye çarptı.AKOM ve Meteoroloji günler önce uyarmıştı! İstanbul'u lodos vurdu: TIR'lar devrildi, çatılar uçtu, seferler iptal edildiBEŞİKTAŞ'TA ASIRLIK ÇINAR AĞACI PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİİstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle Beşiktaş'ta asırlık çınar ağacı park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Kağıthane'de ise çatı uçmasına giden itfaiye ekibi yanlış parklar ve dar sokaklar güçlükle ilerledi.İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren etkili olan lodos nedeniyle Beşiktaş Saray Caddesi üzerinde bulunan asırlık çınar ağacı park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Büyük bir gürültüyle yola devrilen ağaç, itfaiye ekipleri tarafından kesilerek kaldırıldı. Devrilen ağacın altında kalan otomobilde hasar meydana geldi. Ağacın devrilmesi sırasında yolda kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti. Devrilen ağaç nedeniyle kapanan trafiğe kapanan yol, ağacın kaldırılmasıyla normale döndü.Kağıthane'de ise çatı uçması ihbarına giden itfaiye ekipleri yanlış park eden otomobiller ve dar sokaklar nedeniyle olay yerine ulaşmakta güçlük çekti. İtfaiye erleri yaya olarak olay yerine ulaştı.LODOS NEDENİYLE PENDİK'TE 2 BALIKÇI TEKNESİ BATTIŞiddetli Lodos nedeniyle Pendik'te sahilde bulunan 2 balıkçı teknesi battı. Bir balıkçı teknesi ise kayalıklara vurarak parçalandı.Lodos özellikle İstanbul'un sahil kesimlerinde etkili olmaya devam ediyor. Pendik Sahili'nde bulunan balıkçı teknelerinden ikisi battı. Bir balıkçı teknesi kayalıklara vurarak parçalandı. Bir balıkçı, 'Buraya bir mendirek yapılabilir. Maltepe'nin var. Kartal'ın var. Her yerin var. Biz Pendik'te bu kadar mı aciziz de bir mendirek yapılamıyor.' dedi.LODOS NEDENİYLE HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNİN ÜSTÜNE ÇIKTIKaradeniz, Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da etkili olan lodos nedeniyle hava sıcaklığı, mevsim normallerinin 6-10 derece üstüne çıktı.AA muhabirinin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından edindiği bilgiye göre, kuvvetli lodosun etkili olduğu bölgelerde hava sıcaklığında geçici artış yaşandı.Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu illerinde genel olarak hava sıcaklığı mevsim normallerinin 6-10 derece üstüne çıktı.Lodos nedeniyle gün içinde Bartın'da hava sıcaklığı 30, Zonguldak'ta 29, Sakarya'da 28, Düzce'de 27, Samsun'da 26, İzmir'de 24 dereceye ulaştı.Kuvvetli rüzgarın çarşamba gününden itibaren etkisini yitirmesi, hava sıcaklığının da mevsim normallerine inmesi bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü, lodos ve kuvvetli yağışın beklendiği bölgeler için uyarı yapmış, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istemişti.BAĞCILAR'DA KAFE ÇATISI 6 ARACIN ÜZERİNE UÇTU; 2 KİŞİ YARALANDIBağcılar'da site içinde bulunan kafenin çatısı şiddetli lodos nedeniyle tamamen uçtu. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen olayda 2 kişi yaralandı, 6 araç hasar gördü.Meteorolojinin uyarıları sonrası İstanbul'da sabah saatlerinden bu yana etkisini gösteren şiddetli lodos hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Bağcılar'da da birçok noktada ağaçlar araçların üzerine devrildi, çatılar uçtu. Bağcılar Göztepe Mahallesi'ndeki bir sitede bulunan kafenin çatısı şiddetli lodos nedeniyle tamamen sökülerek yan tarafında bulunan 6 aracın üzerine uçtu.Çatının uçtuğu bölgedeki 4 kişi kaçarak son anda kurtulurken 2 kişi uçan çatının altında kalarak yaralandı. 6 aracın da hasar gördüğü olay güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Hasar gören araçların ait olduğu oto galeri çalışanlarından Barış Eser, 'Rüzgar uçurdu arabaların üzerine, arabaları mahvetti. Şu an 6 araba var altında. Bayağı bir şiddetliydi iki kişinin kafasından yaralandı' dedi.LODOSUN UÇURDUĞU SAÇ LEVHA İNŞAAT BEKÇİNİN ÜZERİNE DÜŞTÜSakarya'nın Adapazarı ilçesinde lodosun etkisiyle savrulan saç levha inşaat bekçisinin üzerine düştü. Meydana gelen olayda yaralanan adama ilk müdahaleyi polis ekipleri yaptı.AKOM ve Meteoroloji günler önce uyarmıştı! İstanbul'u lodos vurdu: TIR'lar devrildi, çatılar uçtu, seferler iptal edildiMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında etkisini gösteren lodos, hayatı olumsuz etkiledi. Lodosun şiddetiyle inşaat etrafına çevrilen saç levhalardan biri inşaatta bekçilik yapan S. G.'nin üzerine düştü. Meydana gelen olayda yaralanan adam yere düşerken ilk müdahaleyi polis ekipleri yaptı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahale sonrasında yaralı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.ÇATALCA'DA SAAT KULESİ DEVRİLDİÇatalca'da saat kulesi şiddetli rüzgara dayanamayarak devrildi.Edinilen bilgilere göre Çatalca'da bulunan İstanbul Trakya Serbest Bölge Müdürlüğünde saat kulesi şiddetli rüzgara dayanamadı. Kule rüzgar nedeniyle bir anda devrildi. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ MOTOSİKLETLİLERE KAPATILDIİstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü motosiklet geçişine kapatıldı. Köprü girişinde emniyet şeridinde motosikletliler uzun süre yağmur altında bekledi.İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçmek isteyen motosikletliler zor anlar yaşadı. Lodos nedeniyle köprü üzerinde ilerlemekte zorlanan motosikletlerin Avrupa'dan Anadolu yakasına geçişleri durduruldu. Emniyet şeridinde uzun bir motosikletli kuyruğu oluştu. Yaklaşık 200 motosikletli köprü girişinde üzerinde bekletildi. Zor anlar yaşadıklarını belirten sürücüler, havanın normale dönmesini bekledi.'SENELERDİR MOTOSİKLET SÜRÜYORUM BÖYLE HAVA GÖRMEDİM'Motosiklet sürücüsü Hayrettin Özcan , 'Havanın dinmesini bekliyoruz ama dinecek gibi değil. Tutunamıyorsunuz rüzgarın hangi yönden estiği hiç belli değil. Senelerdir motosiklet sürüyorum ben böyle hava görmedim. Aklı olan bu köprüye girmesin' dedi.'KÖPRÜDEN GEÇEREN AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE DEVRİLDİM'Çok zorlandıklarını söyleyen motosiklet sürücüsü Oktay Bayraktar ise, 'Bir saat önce köprüden geçerken aşırı rüzgardan motorumla devrildim. İkimiz birden yan yattık. Gelirken tereddüt ediyordum nasıl döneceğim diye. Memur arkadaş bizi çevirdi. Aşırı rüzgardan dolayı motorların tehlike yaratmasından dolayı bekliyoruz. Şu an çok tehlikeli' diye konuştu.