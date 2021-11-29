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DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucu üyesi Metin Gürcan, "siyasal ve askeri casusluk" suçundan tutuklandı.

DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan tutuklandı
Ekleme: 29.11.2021 - 23:45 Güncelleme: 29.11.2021 - 23:46 / Editör: Ozge Selin
DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan tutuklandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Ankara emniyetinin uzun süredir devam eden teknik ve fiziki takibi sonrasında yurt dışına siyasi bilgiler sızdırdığı iddiasıyla gözaltında alınan DEVA Partisi kurucularından Metin Gürcan, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

Gürcan, Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, ifadesini aldığı Gürcan'ı 'siyasal ve askeri casusluk' suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti. Hakimlik, sorgu sonucunda Gürcan'ın aynı suçtan tutuklanmasına karar verdi.
DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan tutuklandı
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