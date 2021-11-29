Benzin ve motorine indirim bekleniyor!

En son gelen 1 liralık zamdan sonra bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorine 90 kuruş indirim bekleniyor.

Döviz kurlarında yaşanan rekor seviyelerin ardından peş peşe zam haberleri gelirken bu kez indirim kararı alındı.Zamlardan bunalan vatandaş ise bu habere sevindi.30 Kasım Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorine 90 kuruş indirim bekleniyor.Ankara'da ortalama 9,74 liradan satılan benzinin litre fiyatı 8,84 lira olacak.İstanbul'da 9,69 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 8,31 olacak.İzmir'de de 9,76 liradan satılan benzinin litre fiyatı 8,24 liraya düşecek.Ankara'da ortalama 9,83 liradan satılan motorinin litre fiyatı 8,17 liraya düşecek.Motorinin litresi İstanbul'da 9,77 lira olurken yeni indirimle 8,23 lira olacak.İzmir'de ise 9,85 liraya yükselen motorinin fiyatı da 8,15 liraya düşecek.