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Benzin ve motorine indirim bekleniyor!

En son gelen 1 liralık zamdan sonra bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorine 90 kuruş indirim bekleniyor.

Benzin ve motorine indirim bekleniyor!
Ekleme: 29.11.2021 - 18:16 Güncelleme: 29.11.2021 - 18:21 / Editör: Ozge Selin
Benzin ve motorine indirim bekleniyor!
Döviz kurlarında yaşanan rekor seviyelerin ardından peş peşe zam haberleri gelirken bu kez indirim kararı alındı.

Zamlardan bunalan vatandaş ise bu habere sevindi.

90 KURUŞ İNDİRİM YOLDA

30 Kasım Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorine 90 kuruş indirim bekleniyor.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDEKİ AKARYAKIT FİYATLARI

Ankara'da ortalama 9,74 liradan satılan benzinin litre fiyatı 8,84 lira olacak.

İstanbul'da 9,69 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 8,31 olacak.

İzmir'de de 9,76 liradan satılan benzinin litre fiyatı 8,24 liraya düşecek.

Ankara'da ortalama 9,83 liradan satılan motorinin litre fiyatı 8,17 liraya düşecek.

Motorinin litresi İstanbul'da 9,77 lira olurken yeni indirimle 8,23 lira olacak.

İzmir'de ise 9,85 liraya yükselen motorinin fiyatı da 8,15 liraya düşecek.

Benzin ve motorine indirim bekleniyor!
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