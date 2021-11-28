Nu Varyantı Nedir? Nu Varyantı Öldürür Mü?

Nu Varyantı Nedir?

Nu Varyantı Nerelerde Görüldü?

Nu varyantı son zamanlarda sık sık gündemde yer alıyor. Güney Afrika’da görülmesiyle ortaya çıkan ve tüm dünya tarafından oldukça tehlikeli olarak görülen bu varyant birçok yeni tedbirin ortaya çıkmasına neden oldu. Çoğu kişi bu sebeple endişelenerekvenelerdir sorularını soruyor. B1.1.529 bilimsel adıyla da bilinen Nu varyantının birçok uçuşun iptal edilmesine ve birçok önlemin alınmasına neden olduğu belirtildi. Yapılan açıklamaların ardından endişelenen çoğu vatandaş bu varyant hakkında araştırmalara başladı.vesorularına cevap almak için haberimizi daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.Nu varyantı çoğu kişi tarafından merak edilen konulardandır. Özellikle birçok ülkenin ilk Nu varyantı vakasını bildirmesiyle çoğu kişi konu hakkında araştırma yapmaya başladı. Bu kapsamda en merak edilen sorular arasındasorusu yer alıyor. Nu varyantı Güney Afrika’da ortaya çıkan ve koronavirüs salgının mutasyon geçirmesiyle oluşan bu varyant çoğu kişinin paniklemesine neden oldu. Dünya tarafından da oldukça tehlikeli görüldüğü bildirilen bu varyant için yeni tedbirler alınmaya başladı.Nu varyantı hakkında en çok merak edilenlerden biri desorusudur. Bu sebeple sık sık Nu varyantı hakkında araştırmalar yapılıyor. Nu varyantı hakkında Dünya Sağlık Örgütü tarafından açıklama yapıldı. Nu varyantına yakalanan vakaların büyük çoğunluğunun Güney Afrika’da olduğu belirtildi. Ayrıca virüs salgının yeni mutasyonu olan bu varyantın Hong Kong, İsrail, Botsvana ve Belçika’da görüldüğü de belirtilenler arasındadır.

Türkiye’den Nu Varyantı Önlemi

Nu Varyantı Öldürür Mü?

Türkiye’de de sık sık konuşulan ve sosyal medya üzerinde tartışılan bu varyant için birçok araştırma yapılıyor. Türkiye’nin de bu konu hakkında gerekli tedbirleri aldığı belirtildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklama şu şekilde;“Nu varyantı kaynaklı artan vakalar sebebiyle; Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve’den ülkemize tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarımız yoluyla bu geceden itibaren seyahat edilmesine izin verilmeyecektir.”Nu varyantı hakkında en çok araştırılan konular arasındasorusu yer alıyor. Nu varyantı koronavirüsün mutasyon geçirerek ortaya çıkmasıyla oluştu. Bu sebeple en merak edilen konular arasında Nu varyantının tehlikeleri yer aldı. Bu varyant çok daha tehlikeli ve öldürücü nitelik taşır. Bu sebeple gerekli önlemlerin alınması bu konu için büyük öneme sahiptir. Nu varyantının ilk olarak Güney Afrika’da ortaya çıkmasıyla birçok ülke konu hakkında önlemler almaya başladı. Yeni varyantın ilk vakalarını ise ülkeler tek tek açıklamaya başladı. Nu varyantının ülkemizde henüz tespit edilmediği biliniyor. Konuyla ilgili gerekli önlemlerin alındığı da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından belirtilenler arasındadır.