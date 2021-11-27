  • USD: 12,08 - 12,10
  • EURO: 13,60 - 13,62
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Mustafa Şentop'tan AİHM eleştirisi: Teröristleri savunmayı bırakmalı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop İspanya'nın El Mundo gazetesine verdiği röportajda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Türkiye ile ilgili aldığı kararların siyasi ve çifte standartlı olduğuna işaret etti. Şentop, "AİHM, terörün ve teröristlerin hakkını savunmayı kendine görev bilmeyi bırakarak, demokratik ve hukuki kararlara imza atan bir mahkeme olmalıdır." diye konuştu.

Mustafa Şentop'tan AİHM eleştirisi: Teröristleri savunmayı bırakmalı
Ekleme: 27.11.2021 - 00:09 Güncelleme: 27.11.2021 - 00:22 / Editör: Ozge Selin
Mustafa Şentop'tan AİHM eleştirisi: Teröristleri savunmayı bırakmalı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İspanya'nın El Mundo gazetesinde yayımlanan röportajında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ile İspanya arasındaki ilişkilerin karşılıklı ziyaretlerle ve 17 Kasım'da yapılan hükümetler arası zirveyle birçok boyutta gelişmeye devam edeceğini vurgulayan Şentop, 'Zirvede ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin artık kapsamlı ortaklık seviyesine yükseltilmiş olması ve ülkelerimiz arasında birçok alanda önemli anlaşmaların imzalanması ilişkilerimizde önemli bir aşamaya gelindiğinin göstergesidir.' ifadelerini kullandı.

Doğu Akdeniz sorunu

Doğu Akdeniz sorunuyla ilgili bir soruya ise Şentop, 'Burada yaşanan sorunların kaynağı hiç şüphe yok ki Yunanistan ve Güney Kıbrıs'tır. Arzuladıkları ya da hayal ettikleri şeyler uluslararası hukuka, eşitlik ilkesine ve yapılan anlaşmalara, hatta akla ve mantığa aykırı istek ve taleplerdir.' yanıtını verdi.

Türkiye'nin Ege'de kıyıları tehdit etmek isteyen, uluslararası hukuka aykırı şekilde silahsızlandırılmış adalara askeri yığınak yapan Yunanistan'a karşı tavrının net olduğunu vurgulayan Şentop, 'Doğu Akdeniz'de Türkiye hem kendi hak ve çıkarlarını hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin meşru hak ve çıkarlarını her zaman ve her türlü yöntemle koruyacaktır.' ifadelerini kullandı.

AİHM eleştirisi

Şentop, bir soru üzerine, AİHM'in Türkiye ile ilgili aldığı kararların siyasi ve çifte standartlı olduğuna işaret ederek 'AİHM, terörün ve teröristlerin hakkını savunmayı kendine görev bilmeyi bırakarak, demokratik ve hukuki kararlara imza atan bir mahkeme olmalıdır.' uyarısında bulundu.
AİHM'in birçok noktada 'özgürlükçü bir bakış açısından, demokratik bir perspektiften uzaklaştığını' belirten Şentop, 'AİHM, maalesef siyasi kararlara imza atarak, Avrupa Konseyi'nin ortak değerleri olan demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkeleri hilafına bazı ülke ve toplumları ötekileştirmektedir. Kısacası, sürekli şekilde bazı ülkelere karşı kasıtlı ve siyasi bir şekilde adeta taraf olunarak kararlar alındığını üzülerek müşahede ediyoruz.' yorumunu yaptı.

AİHM'in siyasi içerikli kararlar almaya devam etmesi halinde 'hukuki olmaktan çıkacağını ve toplumsal barışa da büyük yara açacağını' aktaran Şentop, şunları kaydetti:

'Bugün herhangi bir Avrupa ülkesinde terör iltisaklı bir kişinin suçsuz bulunması mümkün mü? Bakın Paris'te yaşanan terör saldırısından sonra sosyal medya üzerinden bu saldırı ile ilgili şaka yollu bir paylaşım yapan komedyen üç yıl cezaya çarptırıldı. Biz burada herhangi birinin (şaka) yapmasından değil bizzat mahkeme tarafından teröre ve terör örgütlerine yardım eden ve onların propagandasını yaptığı kanıtlanmış kişilerden bahsediyoruz. Bu ikircikli ve artık ayan beyan taraflı olduğu ortaya çıkan tutumdan adalet sağlanmayacağını AİHM'in görmesi lazım. AİHM ülkelerin iç hukukunun, iç hukuk düzeninin ve ulusal mahkemelerin yerine geçerek, onları işlevsizleştirerek karar alamaz. Bu AİHM'i kuran Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin metnine de ruhuna da aykırıdır. Yargı kurumlarının aktivizmi bizim iyi bildiğimiz bir yargısal sapmadır. Bildiğiniz üzere bugün, İngiltere dahil birçok ülke AİHM'in bu ülkelerin hukuk ve yargı düzenlerini yok sayan aktivist tutumundan rahatsızdır. Bu tutum devam ederse, AİHM kararlarının etkisi azalmaya başlar, sonunda toplumlar AİHM'in meşruiyetini sorgular hale gelir.'


Mustafa Şentop'tan AİHM eleştirisi: Teröristleri savunmayı bırakmalı
Arnavutluk Başbakanı Rama'dan 'Arnavutluk ve Kosova birleşecek' sinyali
Türkiye Gençlik Vakfı’ndan (TÜGVA) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında tazminat davası
Ermenistan Meclis Başkanı Alen Simonyan Dağlık Karabağ Savaşı İle İlgili Rus Gazetecinin Sorularını Yanıtladı!
Bakan Koca'dan kritik açıklama! Bazı ülkelere sınırlar kapatıldı
Hızla yayılıyor! DSÖ yeni varyantın adını duyurdu!
Numan Kurtulmuş: Madem fiyatlar çok geriye çekilemiyor vatandaşın alım gücünü ileri taşımakla yükümlüyüz
CHP'li İBB'den toplu ulaşıma 4 ay geçmeden bir zam daha! Bu kez yüzde 25!
26 Kasım koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
A Milli Takım'ın Play-off'taki rakibi belli oluyor!
CHP'nin 'mitingimize izin verilmedi' iddiasına Mersin Valiliğinden yalanlama
Putin, Aliyev Ve Pasinyan, Soçi'de Bir Araya Geldi
Başkan Erdoğan'dan İzmir’de Alsancak Stadı ile 96 Tesisin Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar!
Meral Akşener, 2023 için İmamoğlu'ndan çalışma desteği istedi
Tele1 ve T24 Peygamber Efendimiz’in hadisini Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın sözüymüş gibi verdi
Ayasofya Camii'nde bulunan gizemli kağıtların sırrı ortaya çıktı
Açılışını Başkan Erdoğan yaptı! Alsancak Stadyumu'nun ismi belli oldu
Gezi davasında son dakika gelişmesi! Savcı, Osman Kavala’nın tutukluluk halinin devamını istedi
Bayraktar TB2 SİHA'dan önemli başarı: 400 bin uçuş saatini tamamladı
Muharrem İnce'nin ziyaretinde gergin anlar! Görevliler araya girdi
Bütçe görüşmelerinde Kavala gerginliği: Yargıya müdahale edenin Allah belasını versin mi?

Bütçe görüşmelerinde Kavala gerginliği: Yargıya müdahale edenin Allah belasını versin mi?

Gıda etiketlerine yeni düzenleme

Gıda etiketlerine yeni düzenleme

Kimlik kartlarında yeni dönem! 1 ay içinde başlıyor

Kimlik kartlarında yeni dönem! 1 ay içinde başlıyor

Kilosu 16 bin lira! Bu koku balina kusmuğundan yapılıyor

Kilosu 16 bin lira! Bu koku balina kusmuğundan yapılıyor

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun cinsiyetçi şakası olay oldu! Eşi, canlı yayında kulağını çekti

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun cinsiyetçi şakası olay oldu! Eşi, canlı yayında kulağını çekti

Meteorolojiden 55 ile yağış uyarısı

Meteorolojiden 55 ile yağış uyarısı