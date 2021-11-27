  • USD: 12,08 - 12,10
  • EURO: 13,60 - 13,62
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu'nun uçak pozunda dikkat çeken ayrıntı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun imaj çalışmaları kapsamında servis edilen son fotoğrafta CHP Lideri'nin ucu kapalı bir kalemle bir şeyler yazmaya çalıştığı görüldü.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun uçak pozunda dikkat çeken ayrıntı
Ekleme: 27.11.2021 - 16:56 Güncelleme: 27.11.2021 - 16:56 / Editör: Ozge Selin
Kemal Kılıçdaroğlu'nun uçak pozunda dikkat çeken ayrıntı
Türk siyasetinde adaylık tartışmaları devam ederken CHP içerisinde oklar Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na dönmüş durumda.

CHP'deki üst düzey isimler, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olması yönünde görüş açıklamaya başladı.

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığının önüne net bir şekilde çizgi çeken Kemal Kılıçdaroğlu ise, son aylarda imaj çalışması içerisinde.

CHP Lideri'nin çalıştığı reklam ajansı; Kılıçdaroğlu'nu insanlara samimi gösterebilmek için farklı videolar ve fotoğraflar servis ediyor.

Son olarak; Kemal Kılıçdaroğlu'nun uçakta çekilen bir fotoğrafı sosyal medyada dolaşıma sokuldu.

UCU KAPALI KALEMLE NE YAZIYOR

Fotoğraftaki bir ayrıntı ise dikkatlerden kaçmadı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir şeyler yazdığı gösterilmek istendi ancak CHP Lideri'nin elindeki kalemin ucu dahi kapalıydı.

Fotoğrafta; Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında bazı gazetelerin ve koronavirüse karşı taktığı maskenin bulunduğu görülüyor.

Business Class'ta uçtuğu görülen Kemal Kılıçdaroğlu bu pozuyla, ekonomi sınıfında uçtuğu yönündeki paylaşımlarla da çelişti.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun uçak pozunda dikkat çeken ayrıntı
Cumhurbaşkanı Türkmenistan'da! Ortak anlaşmalar imzalandı...
Baykar'ın acı kaybı! Tarık Kesekçi Bursa'da kazada öldü
Çiçek Pasajı'nı birbirine katmıştı! Pompalı tüfekle rehine olayının ardından şoke eden açıklama
Halk TV'de Fatih Sultan Mehmet'e yönelik skandal ifadeler
Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması
İYİ Partili ismin rencide ettiği, Metin Uca'nın aşağıladığı AK Parti gençlik kolları üyesi Yusuf Özoğul'a ölüm tehditi!
Millet İttifakı'nda adaylık yarışı kızışıyor! Kemal Kılıçdaroğlu mu Abdullah Gül mü?
FETÖ'cüler bunu da yapmış! 50 lira karşılığında gönderilmiş...
Döviz kurları üzerinden manipülasyon araştırılacak: Başkan Erdoğan talimat verdi
Tuzla tersanesinde yangın! Ekipler bölgeye sevk edildi...
Metrodaki bıçaklı saldırı girişiminin ardından Metro İstanbul'dan şaka gibi açıklama: En yüksek güvenlik bizde
İstanbul'daki tarihi çiçek pasajında dehşet: Rehin aldı, ateş açtı...
Türkiye Müslüme'ye ağladı! Hasan Yağal hakkındaki iddialar mide bulandırdı! Aile Bakanlığı harekete geçti
İtalya: Türkiye ile iş hacmini 30 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz
Başkan Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete'de
Türkiye dinamikleri değiştirecek: Enerjide büyük avantaj
İzmir'i fırtına vurdu! Tekneler battı....
Mustafa Şentop'tan AİHM eleştirisi: Teröristleri savunmayı bırakmalı
Arnavutluk Başbakanı Rama'dan 'Arnavutluk ve Kosova birleşecek' sinyali
30 bin feet'te mucize

30 bin feet'te mucize

TOGG'un CEO'sundan araç fiyatına ilişkin açıklama

TOGG'un CEO'sundan araç fiyatına ilişkin açıklama

Kimlik kartlarında yeni dönem! 1 ay içinde başlıyor

Kimlik kartlarında yeni dönem! 1 ay içinde başlıyor

Kilosu 16 bin lira! Bu koku balina kusmuğundan yapılıyor

Kilosu 16 bin lira! Bu koku balina kusmuğundan yapılıyor

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun cinsiyetçi şakası olay oldu! Eşi, canlı yayında kulağını çekti

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun cinsiyetçi şakası olay oldu! Eşi, canlı yayında kulağını çekti

Meteorolojiden 55 ile yağış uyarısı

Meteorolojiden 55 ile yağış uyarısı