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Şimdiye kadarki en kötü varyant!

Bilim insanlarını büyük bir panik sardı. Sağlık bakanının yaptığı açıklamayla dünya dehşete düşerken, yeni varyantın aşıları etkisiz hale getireceği korkusu hızla yayıldı. Beş ülkeden uçuşlar yasaklanırken, 'şimdiye kadarki en kötü' varyant paniği dalga dalga yayıldı.

Ekleme: 26.11.2021 - 18:25 Güncelleme: 26.11.2021 - 18:38 / Editör: Ozge Selin
Şimdiye kadarki en kötü varyant!Afrika kıtasının güneyindeki bazı ülkelerde ortaya çıkan yeni bir koronavirüs varyantı nedeniyle, bu ülkelerden İngiltere'ye yapılacak seyahatlere kısıtlamalar getirildi.

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, Cuma günü saat 12.00 itibarıyla Güney Afrika, Namibya, Zimbabve, Botsvana, Lesotho ve Esvatini'den İngiltere'ye yapılacak uçuşları geçici olarak durduklarını açıkladı.

Javid, 'Bu varyantın Delta varyantına kıyasla daha bulaşıcı olabildiğine ve aşıların bu varyanta karşı daha az etkili olabileceğine yönelik ilk işaretlere sahibiz' dedi.

Bir uzman B.1.1.529 ismiyle tanımlanan yeni varyantı 'şimdiye kadar gördüklerimizin en kötüsü' olarak tanımladı ve virüsün sahip olunan bağışıklıktan kurtulma potansiyelinin olduğuna dair bazı endişelerin olduğunu dile getirdi.

Uzmanlar daha önce B.1.1.529 varyantının 30'dan fazla mutasyona sahip olduğunu açıklamıştı. Bu mutasyon sayısı, şimdiye kadar bir varyantta en çok kaydedilen ve Delta'nın iki katı kadar olduğu anlamına geliyor.



Bu durum, yeni koronavirüs varyantının, önceki herhangi bir versiyondan daha fazla darbeye dayanıklı ve bulaşıcı olabileceğini düşündürdü.

Önümüzdeki günlerde Dünya Sağlık Örgütü tarafından 'Nu' olarak adlandırılabilecek olan varyant, Güney Afrika'daki enfeksiyonlarda hızlı ve büyük bir artışa neden oldu ve şimdiden üç ülkeye yayıldı.

Pazar günü saat 04.00 itibarıyla bu ülkelerden gelenler ve İngiltere'ye varmadan son 10 gün içerisinde bu ülkelerde bulunanlar 10 günlük zorunlu otel karantinasına girecek.

Bu tarihten önce gelmiş kişiler ise ev karantinasına girecek. Son 10 gün içerisinde gelen kişilerden de PCR testi yaptırmaları istenecek.

Güney Afrikalı bilim insanları, mutasyona uğramış varyantın endişe verici bir tür olduğunu söyledi. Ancak önceki varyantlardan daha tehlikeli olup olmadığı net değil.

İngiltere'de şu an için tespit edilmiş varyant vakası bulunmuyor. Güney Afrika, Hong Kong ve Botswana'da 59 yeni varyant vakası tespit edildi.

ndişelendiğini ancak hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Dünya Sağlık Örgütü'nden (WHO) uzmanlar da Güney Afrika'daki durumu değerlendirmek için Cuma günü Güney Afrikalı yetkililerle buluşacak.

Bilim Muhabiri, 'Konuştuğum bilim insanlarından biri, bunun gördükleri en kötü varyant olduğunu söyledi. Eldeki verilere bakılınca nedenini anlamak zor değil.' ifadelerini kullandı.



Gallagher, 'Bu şimdiye kadarki en fazla mutasyona sahip varyant. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan virüsten ciddi şekilde farklı. Bu durum, orijinal virüse göre tasarlanan aşıların o kadar etkili olmayabileceği anlamına geliyor.' dedi.

Bazı mutasyonların virüsün yayılma yeteneğini de artırdığını hatırlatan James Gallagher, 'Ancak şimdiye kadar kağıt üzerinde daha 'kötü' görünen ancak yayılmayan varyantlar da olmuştu.' diye yazdı.

Virüsün Güney Afrika'da yayıldığına ilişkin işaretler var. Belki de ülkenin tüm bölgelerinde varyant yayılmış olabilir. Öte yandan varyantın aşıları ne kadar etkisiz bırakacağı, daha güçlü olup olmadığı, Delta'dan daha hızlı yayılıp yayılmayacağı gibi büyük sorular, şu an için yanıtsız.

Bağışıklık sistemi uzmanı Prof. Dr. Derya Unutmaz, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, 'B.1.1.529 kod adlı varyant, deltadan beri ilk defa beni endişelendirdi. Şu ana kadar ki varyantların virüs için en ideal mutasyonlarını toplamış gibi.

'Güney Afrika'da hızla deltanın yerini alıyor, bu ülkeden seyahat derhal durdurulmalı, PCR'la da tespiti mümkün' dedi. Unutmaz, üçüncü doz aşıların daha önemli hale geldiğini de ekledi.
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