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National Geographic'in meşhur 'Afgan kızı' Şarbat Gula, İtalya'da

Fotoğrafçı Steve McCurry tarafından 1985'te fotoğrafı çekilen ve National Geographic dergisine kapak olmasıyla ünlenen "Afgan Kızı" Şarbat Gula, İtalya'nın başkenti Roma'ya geldi.

Ekleme: 26.11.2021 - 09:14 Güncelleme: 26.11.2021 - 09:15 / Editör: Ozge Selin
National Geographic'in meşhur 'Afgan kızı' Şarbat Gula, İtalya'da1985 yılında Sovyetler Birliği'nin Afganistanı işgali sırasında, Peşaver'deki bir mülteci kampında henüz genç bir kız iken McCurry tarafından çekilen fotoğrafının National Geographic dergisinde kapak olmasıyla ün kazanan Gula, ülkesi Afganistan'dan tahliye programı çerçevesinde ayrılarak İtalya'ya geldi.

"AFGAN KIZI" DA ÜLKESİNİ TERK ETTİ
İtalya Başbakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ağustosta yaşanan olaylardan sonra Gula'nın ülkesini terk etmek üzere yaptığı yardım talebine yanıt olarak, İtalya Başbakanlığının, Afgan vatandaşları için yürürlükte olan tahliye, kabul ve entegrasyon programı çerçevesinde, "Afgan Kızı"nın İtalya'ya seyahatini ayarladığı ve Roma'ya ulaşmasını sağladığı belirtildi.


13 YAŞINDAKİ FOTOSUYLA MEŞHUR OLAN GULA'NIN HİKAYESİ
Meşhur fotoğraf çekildiğinde 13 yaşında olan Gula'nın hikayesi, Sovyetler Birliği ve Afganistan arasındaki savaş sırasında öksüz kalmasıyla başladı. Hemen herkesi etkileyen fotoğraftaki kızın kim olduğu uzun süre bulunamadı. 2002 yılına gelindiğinde fotoğrafı çeken McCurry'nin de aralarında bulunduğu bir National Geographic ekibi, Gula'yı bulabilmek için Afganistan'a gitti. Ekip, Afganistan'ın ücra bir bölgesinde Gula'ya ulaşmayı başardı.

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