CHP'li İBB'den toplu ulaşıma 4 ay geçmeden bir zam daha! Bu kez yüzde 25!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşımda kullanılan elektronik biletfiyatlarına, minibüs ve servis taşımacılığı ücretlerine zam yapılmasını içeren teklifin görüşülmesi, bir sonraki toplantıya ertelendi.UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar'ın başkanlığında 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisi'nde gerçekleştirildi. Sabah'ta yer alanhabere göre, Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce (TUHİM), enflasyon, yakıt giderleri, asgari ücretin artışı gibi nedenlerle ulaşımücretlerine yüzde 25'lik zam talep edildi.Esnaf odası (İTEO) Başkanı Eyup Aksu, tüm taşıma araçlarına aynı oranda ve aynı dönemde zam yapılması teklifineteşekkür ederken, artan maliyetler sebebiyle minibüs, servis, taksi ve özel halk otobüsleri fiyatlarına yüzde 60 zam yapılması gerektiğinisavundu. Aksu, bugün için yüzde 33, sonrasında her 6 ayda bir TEFE-TÜFE oranında zam talep ettiklerini aktardı.İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, yüzde 25'lik zam teklifinin günü kurtarmak için gerekli olduğunu vurgulayarak, ilerleyendönemde fiyatların yeniden değerlendirilebileceğini söyledi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel, zam teklifinin son dakikada geldiğini belirterek, konunun önce alt komisyonagetirilerek konuşulması ve aralık ayındaki toplantıda oylanması gerektiğini dile getirdi.Yücel, mevcut haliyle zam teklifini fazla bulduğunu ifade ederek, "hayır" oyu vereceğini belirtti. Müzakerelerin ardından yapılan oylamada, tüm taşıma araçları fiyatlarına yüzde 25'lik zam içeren teklifin geri çekilerek alt komisyona havalesi oy birliği ile kabul edildi.İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, çalışmaların ardından en kısa zamanda yeniden UKOME toplantısını yapacaklarını kaydetti. Bu arada, UKOME'de kabul edilen bir diğer teklifle toplu ulaşıma aracını kullanacak şoförlerin yaşı 26'dan 22'ye indirildi.Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, temmuz ayında yapılan UKOME toplantısında, zamların aralık ayları yerine temmuz ayındagörüşülmesini istemişti. İBB Başkanı toplu taşımada eski teamülün devam edeceğini yılda sadece 1 kez yapılacağını sadece Aralık ayı yerine Temmuz ayında zam taleplerinin ele alınacağını söylemişti. Bu sözleri üzerine verilen yüzde 15 zammın ardından İBB yönetimi 4 ay sonra ikinci zam talebinde bulundu.