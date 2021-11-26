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Akdeniz'de İngiliz F-35 uçağının düşme nedeni, unutulan yağmurluk!

İngiliz Kraliyet Donanması'na ait F-35 savaş uçağının, motorun üzerindeki plastik yağmur kılıfının unutulması nedeniyle düştüğü öğrenildi.

Akdeniz'de İngiliz F-35 uçağının düşme nedeni, unutulan yağmurluk!
Ekleme: 26.11.2021 - 01:04 Güncelleme: 26.11.2021 - 01:16 / Editör: Ozge Selin
Akdeniz'de İngiliz F-35 uçağının düşme nedeni, unutulan yağmurluk!
İngiliz Kraliyet Donanması'na ait F-35 savaş uçağı, 17 Kasım'da saat 10.00 civarında denize düştü. Pilot güvenli bir şekilde kurtarıldı ve Yunanistan'da rutin bir sağlık kontrolü için hastaneye kaldırıldı.

'ÖRTÜ VE KILIFLAR, UÇUŞTAN ÖNCE ÇIKARILMALIYDI'

The Sun gazetesinin haberine göre, denizciler jet düştükten sonra suda yüzen kırmızı bir örtü gördü. Bir kaynak gazeteye 'Neredeyse gördükleri an bunun ne olduğunu biliyorlardı. Örtü ve kılıfların uçuştan önce çıkarılması gerekiyor' dedi.

MOTOR ÜZERİNDEKİ YAĞMUR KILIFI, UÇAĞI DÜŞÜRDÜ

İngiliz basınında yer alan habere göre incelemeler sonucunda bu kırmızı kılıfın uçağın motorunun üzerindeki yağmur kılıfı olduğu ortaya çıktı.

Yapılan ilk incelemede bakım ekibinin F-35'in motorunu koruyan kırmızı kılıfı çıkartmayı unuttuğu ortaya çıktı. Gazetedeki habere göre F-35'in motoru kalkış sonrası kılıfı içine çekince arıza gerçekleşti.

'NE KADAR SAVUNMASIZ OLDUĞUMUZ GÖRÜLECEK'

Savunma Seçim Komitesi Başkanı Tobias Ellwood, orduyu 'gelecekte bu tür hassas olayları çözmek için çok daha hızlı hareket etmeye' çağırdı ve 'Rakiplerimiz, bizi izleyecek ve kendi kendilerine ne kadar savunmasız olduğumuzu görecekler' diye ekledi.


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