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Sapık milyarder Jeffrey Epstein hakkında şok detay! Son konuşması ortaya çıktı: Ben korkak biriyim

Son yılların en büyük skandalı olarak tarihe geçen ve kurduğu fuhuş ağında yüzlerce küçük kıza cinsel istismarda bulunan ABD’li sapık milyarder Jeffrey Epstein hakkında yeni belgeler ortaya çıktı. Tutuklanarak konulduğu cezaevinde ölü bulunan Epstein’in son konuşması ortaya çıktı.

Ekleme: 25.11.2021 - 13:22 Güncelleme: 25.11.2021 - 13:23 / Editör: Ozge Selin
Sapık milyarder Jeffrey Epstein hakkında şok detay! Son konuşması ortaya çıktı: Ben korkak biriyimÇocuk istismarı ve cinsel taciz suçlusu ABD'li pedofili milyarder Jeffrey Epstein hakkında yeni belgeler ortaya çıktı. Sapık milyarder Epstein'in hapishanedeki kayıtları ve belgelerine ulaşıldı. Belgelerde Epstein'in hapishanedeki tüm görevlileri manipüle ettiği gösteriliyor. Epsitein'in ölü bulunduğu gün annesini aramak istediği ancak kız arkadaşını aradığı ve 15 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdiği aklarıldı.

Jeffrey Epsitein'in, 2000 sayfalık hapishane kayıtlarına ve belgelere ulaştı. Belgelere göre, Epstein hapishanede intihar etmeden önce psikoloğuna "Yaşamıma son veremeyecek kadar korkak biriyim" dediği yer alıyor.

'BEN KORKAK BİRİYİM'

Epstein'in hapishanede ölü bulunmasından bir ay önce de girişimde bulunduğu belirtildiği kayıtlarda Epstein hapishanedeki psikoloğa "Yaşamıma son veremeyecek kadar korkak biriyim" dediği yer aldı.

Ortaya çıkan belgelerde Epstein'in hapishanedeki bütün görevlileri manipüle ettiği ortaya çıktı. Hapishanede düzenli olarak yaşayıp yaşamadığına ilişkin yapılan kontrollerde Epstein'in yetkililere sürekli olarak daha çok yaşayacağına yönelik açıklamalarda bulunduğu belirtildi.

ANNESİNİ ARAMAK İSTEDİ ANCAK...

Epstein'in yaşamına son verdiği gün, gardiyanlardan yıllar önce hayatını kaybeden annesini aramak içi izin istediği belirtildi. Epstein'in annesi yerine kız arkadaşını aradığı, o gün kontrol edilmeden hücresinde yalnız kalmasına izin verildiği aktarıldı.

ANNESİ 2004 YILINDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Aramanın "düzgün bir şekilde kaydedilmediği", birim yöneticisinin Epstein'e kimi aradığını sorduğunda mahkumdan "Annemi arıyorum." yanıtını aldığı kaydedildi. Ancak Epstein'ın annesi 2004'te hayatını kaybetti.

Kayıtlara göre, Epstein, aramayı 30 yaşındaki Belaruslu kız arkadaşı Katyna Shuliak ile gerçekleştirdi ve görüşme yaklaşık 15 dakika sürdü.

Epstein, tutuklu yargılandığı hapishanede 2019 yılında yaşamına son vermişti.



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