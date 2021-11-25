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Nefes Darlığı Nasıl Geçer? Nefes Darlığına Ne İyi Gelir?

Nefes darlığı problemi ortaya çıktığında çoğu kişi olumsuz etkilenir. Bu sebeple en merak edilen sorular arasında nefes darlığı nasıl geçer ve nefes darlığına ne iyi gelir sorusu aratılır. Peki, nefes darlığı neden olur? Nefes darlığına ne iyi gelir? Nefes darlığı belirtileri nelerdir? İşte merak edilenler...

Ekleme: 25.11.2021 - 14:00 Güncelleme: 25.11.2021 - 14:05 / Editör: Ozge Selin
Nefes Darlığı Nasıl Geçer? Nefes Darlığına Ne İyi Gelir?
Nefes darlığı belirtileri ortaya çıktığında hayat kalitesini oldukça düşürerek kişileri rahatsız eder. Bu sebeple enfes darlığı tedavisi hakkında gerekli bilgilerin alınması gerekir. Nefes darlığı nasıl geçer ve nefes darlığına ne iyi gelir sorusu bu sebeple merak ediliyor. Nefes darlığı ortaya çıktığında gerekli tedavi uygulanmazsa çok daha ciddi sağlık problemleri olabilir. Ayrıca nefes darlığı neden olur sorusunun altında birçok neden yatabilir. Genellikle kış aylarının gelmesiyle beraber çoğu kişi grip ve solunum yolu rahatsızlıklarına yakalanır. Bu hastalıklarla yaygın olarak ortaya çıkan nefes darlığı belirtisi için birçok alternatif yöntem bulunur.

Nefes Darlığı Neden Olur?


Nefes darlığı birçok nedene bağlı bir şekilde meydana çıkabilir. Bu sebeple alanında uzman bir doktora danışmak önemlidir. Nefes darlığı neden olur sorusu da bu sebeple sık sık araştırılan konular arasında yer alır. Fiziksel ve psikolojik nedenler bağlı olarak gelişebilen nefes darlığının tedavisi altta yatan soruna göre oluşturulur. Nefes darlığı neden olur sorusu için şu cevaplar verilebilir;
- Astım
- Kalp krizi
- Kalp yetmezliği
- Tansiyon düşüklüğü
- Solunum yolu hastalıkları
- Zatürre
- Akciğer sönmesi
- Kan kaybı
- Emboli
- Obezite
- Sigara
- Yaşlılık


Nefes Darlığı Belirtileri Nelerdir?

Nefes Darlığı Belirtileri Nelerdir?


Nefes darlığı belirtileri ortaya çıktığında kişi oldukça rahatsız olur. Bu sebeple nefes darlığı kolaylıkla fark edilebilir. Nefes darlığı belirtileri şu maddeler halinde sıralanabilir;
- Nefes almada güçlük
- Hırıltılı ses
- Nefes alamıyormuş gibi hissetmek
- Kanlı balgam
- Kronik öksürük
- Halsizlik
- Çabuk yorulma
- Bilinç bozukluğu
- Kalp çarpıntısı
- Kilo verme
- Ayaklarda görülen şişlikler

Nefes Darlığı Nasıl Geçer?


Nefes darlığı ortaya çıktığında oldukça rahatsız edici olabilir. Kişiler genelde bu rahatsızlıktan muzdarip olduğunda nefes darlığı nasıl geçer sorusunu merak eder. Nefes darlığını geçiren birçok yöntem bulunur. Fakat bu noktada dikkat etmeniz gereken nefes darlığının neye bağlı olarak ortaya çıktığıdır. Ani gelen nefes darlığı sonucunda öncelikle sakin kalmak gerekir. Omuzların gevşetilmesi ve dudağın büzülerek nefes alınması gerekir

Nefes Darlığı Tedavisi


Nefes darlığı tedavisi için ilk olarak gerekli olan şey bu rahatsızlığın neye balı olarak çıktığını bulmaktır. Doktor tarafından gerekli test ve kontrollerin yapılmasının ardından nefes darlığı için uygun tedavi planı oluşturulur.


Nefes Darlığı Belirtileri Nelerdir?

Nefes Darlığına İyi Gelen Yiyecekler


Nefes darlığını geçirmek için birçok alternatif yöntem bulunur. Bu sebeple sık sık nefes darlığı yaşayan kişiler tarafından merak edilen soru nefes darlığına iyi gelen yiyecekler nelerdir sorusudur. Nefes darlığına iyi gelen yiyecekler şu şekilde sırlanabilir;
- Ebegümeci
- Keçiboynuzu
- Havuç
- Sarımsak
- Anason
- Karanfil
- Keten tohumu

Psikolojik Nefes Darlığı İçin Ne Yapılmalı?


Nefes darlığı sadece fiziksel problemlere bağlı olarak ortaya çıkmaz. Bazı rahatsızlıklar psikolojik sorunlara bağlı olarak ortaya çıkabilir. Bu sebeple çoğu kişi psikolojik nefes darlığı için ne yapılmalı sorusu sık sık merak edilir. Psikolojik olarak nefes darlığı çekiyorsanız alanında uzman bir psikiyatriste danışmanız gerekir. Nefes alamadığınızı hissettiğiniz anlarda sakin kalmaya çalışmalı ve doktor tarafından verilecek önerileri uygulamanız tavsiye edilir.

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