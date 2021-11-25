Merkez Bankası'ndan BAE açıklaması! İmzalar atıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) ve Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası arasında 24 Kasım 2021 tarihinde merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere bir Mutabakat Zaptı imzalandı.TCMB'den yapılan açıklamaya göre, söz konusu anlaşma kapsamında iki ülke merkez bankası arasında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi planlanıyor.Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası arasında 24 Kasım 2021 tarihinde merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere bir Mutabakat Zaptı imzalanmıştır.Söz konusu anlaşma kapsamında iki ülke merkez bankası arasında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır.Kamuoyunun bilgisine sunulur."Öte yandan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan da BAE ve Türkiye ilişkilerine ilişkin açıklama geldi. Altun, "Türkiye ve BAE, ikili ekonomik ilişkilerini güçlendirme ve bölgesel iş birliği fırsatlarından yararlanma hususlarında kararlıdır. Bunun, Türkiye-Körfez ilişkilerinde bölgesel istikrar açısından yeni bir dönemin başlangıcı olacağına inanıyoruz" diye konuştu.