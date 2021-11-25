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Kadıköy-Tavşantepe metrosunda bıçakla tehdit edilen kadın konuştu: Tekvandocuyum kendime güvendim

Kadıköy-Tavşantepe metrosunda bıçaklı kişinin tehditler savurduğu kadın açıklamalarda bulundu. Annesiyle yolculuk ederken bıçaklı kişinin tehdidiyle karşılaştıklarını belirten 26 yaşındaki Senanur Damgacı, "Tekvandocuyum. Kendime güvendim ama o sırada çok korktuk" dedi. Öte yandan elinde bıçakla tehditler savuran saldırgan yakandı

Kadıköy-Tavşantepe metrosunda bıçakla tehdit edilen kadın konuştu: Tekvandocuyum kendime güvendim
Ekleme: 25.11.2021 - 10:54 Güncelleme: 25.11.2021 - 10:58 / Editör: Ozge Selin
Kadıköy-Tavşantepe metrosunda bıçakla tehdit edilen kadın konuştu: Tekvandocuyum kendime güvendim
Kadıköy-Tavşantepe metrosunda tartıştığı kadın yolcuya bıçak çekip, tehdit ve hakaret eden şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 24 Kasım'da Kadıköy-Tavşantepe metro içerisinde bir erkeğin bir kadını bıçakla tehdit ederek hakaretlerde bulunduğunun görüldüğü belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüpheliyi yakalamak için detaylı bir çalışma başlatıldığı aktarılan açıklamada, 'Yapılan araştırmalarda, görüntüyü paylaşan şahsın mağdur şahıs olmadığı paylaşım yapan kişinin alıntı yaparak paylaştığı tespit edilmiştir. Çevrede yapılan çalışmalar sonucu görüntülerdeki şahsın E.Y. (32) olduğu tespit edilmiştir. Yapılan çalışma sonucu şahıs 02:30 sıralarında yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahsın yapılan incelemesinde 20 adet suç kaydının olduğu anlaşılmıştır. Yakalanan şahıs hakkında adli tahkikat başlatılmıştır.' denildi.

O KADIN İLK KEZ KONUŞTU

Kadıköy-Tavşantepe metrosunda bıçaklı kişinin tehditler savurduğu kadın açıklamalarda bulundu. Annesiyle yolculuk ederken bıçaklı kişinin tehdidiyle karşılaştıklarını belirten 26 yaşındaki Senanur Damgacı, 'Tekvandocuyum. Kendime güvendim ama o sırada çok korktuk' dedi.



KAVGANIN NEDENİ MASKE TARTIŞMASI

Yapılan araştırmalarda, görüntüyü paylaşan şahsın mağdur şahıs olmadığı paylaşım yapan kişinin alıntı yaparak paylaştığı tespit edildi. Olayın ardından polis merkezine gelerek şikayetçi olan kadınlar S. D. ve N.D. ifadelerinde; Emrah Y.'nin A.K. isimli kadın ile maske takma meselesinden bir anda tartışmaya başladığı ve kendilerinin şüpheliye tepki göstermesi üzerine biranda küfürler yağdırıp saldırmaya başladığını ve tehditler ettiğini söyledi. Ayrıca bıçak çekip darp ettiğini söylediler.

Şüpheli şahıstan şikayetçi olduklarını dile getirdiler.



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