Gazeteci kılıklı Fatih Altaylı'dan skandal 'Diyanet' yalanı: Bütçesi MEB'den fazla!

Habertürk'ün algı operasyonlarıyla bilinen yazarı ve 28 Şubat sürecinde başlatılan 'cadı avı'nın önde gelen isimlerinden olan Fatih Altaylı hazırlayıp sunduğu Teke Tek programında büyük bir skandala imza attı. Altaylı, programda Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı'nın, "En yüksek bütçeyi hangi bakanlık almış?" sorusuna konuk aldığı Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Emek ile birlikte "Diyanet" yanıtını verdi. Gerçekte ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçesi 274 milyar 384 milyon 474 bin lira olarak kabul edildi. Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Diyanet'in 2022 bütçesi ise sadece 16 milyar 98 milyon 580 bin TL olarak belirlendi.

Habertürk'ün algı operasyonlarıyla bilinen yazarı ve 28 Şubat sürecinde başlatılan 'cadıavı'nın önde gelen isimlerinden olan Fatih Altaylı hazırlayıp sunduğu Teke Tek programındabüyük bir skandala imza attı.CANLI YAYINDA SKANDAL YALANAltaylı ve Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Emek, Ticaret ÜniversitesiUlaştırma Sistemleri Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı'nın, "En yüksek bütçesi olanbakanlık almış?" sorusuna hep bir ağızdan "Diyanet" diyerek Cumhurbaşkanlığı'na bağlıbir kurum olan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesinden fazlaolduğunu iddia ettiler.Ilıcalı itiraz edip, Milli Eğitim daha fazla deyince, Altaylı ve Emek bilmedikleri halde yalanıdevam ettirerek Diyanet'in bütçesinin daha çok olduğunda ısrar ettiler.Ilıcalı, Altaylı ve Emek'in yanlışını düzeltti. Ilıcalı, "Fatih Bey 2022 Milli Eğitim Bütçesi 189milyar, Diyanet bütçesi 16 milyarmış. Onu da bil yani. Biraz önce Diyanet dahafazla dediniz ya. Demek ne kadar yanlış bilgi verebiliyoruz. 189 nere, 16 milyarnere" ifadelerini kullandı.GERÇEK BÜTÇELER DAHA FARKLIAncak Altaylı'nın yalanını düzeltmek için bilgi veren Ilıcalı'nın bütçeye ilişkin verdiği bilgi deeksikti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Kasım ayı içinde yapaıln bütçe görüşmelerinde 2022 yılı içinbelirlediği bütçenin 274 milyar 384 milyon 474 bin lira olduğu görüldü. MEB'in sitesinde yeralan duyuruda, "Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sunumunun ardından TBMMPlan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Görüşmelersonucunda Millî Eğitim Bakanlığının 2022 yılı bütçesi 274 milyar 384 milyon 474bin lira olarak kabul edildi." ifadelerine yer verildi.DİYANET'İN BÜTÇESİ NE KADAR?Altaylı ve Emek'in iddia ettiği gibi Diyanet'in bütçesinin MEB'den yüksek olmadığı ortayaçıkarken sözde gazeteci Altaylı'nın hükümet düşmanı sol örgütler, İslam düşmanları veCHP'lilerin her defasında tekrarladığı yalanı canlı yayında ısrarla sürdürmesi dikkat çekti.ALTAYLI'YA YALAKALARIN HABERİYLE CEVAPİslam düşmanı haberleriyle tanınan CHP yandaşı Cumhuriyet gazetesi Diyanet İşleriBaşkanlığı'nın bütçesini eleştirmek için yaptığı haberde Diyanet'e 2022 yılında 16 milyar 98milyon 580 bin TL bütçe ayrıldığını bildirdi