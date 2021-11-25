Başkan Erdoğan, Türkiye Maarif Vakfı'nca düzenlenen İstanbul Eğitim Zirvesi'ne video mesaj gönderdi

Başkan Erdoğan, Türkiye Maarif Vakfı'nca düzenlenen İstanbul Eğitim Zirvesi'ne video mesaj gönderdiBaşkan Erdoğan, mesajında şunları kaydetti;Türkiye Maarif Vakfımız tarafından düzenlenen İstanbul Eğitim Zirvesi'nin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Türkiye Maarif Vakfımızın yönetimi ile bu önemli zirveye destek veren tüm kurum ve kuruluşlarımızı tebrik ediyorum. Eğitimde Yeni Eğilimler ve Dönüşüm temasıyla düzenlenen zirvenin eğitime dair yaklaşımların ve uygulamaların tartışılacağı uluslararası bir platform haline geleceğine inanıyorum. Değerli fikirleri ile zirveye katkı sunacak herkese ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum.Türkiye'yi milletimizin değerlerini ve evrensel ilkeleri sınırlarımız dışında başarıyla temsil eden kurumlarımızdan biri de Türkiye Maarif Vakfı'dır. Vakfımız, Anadolu'nun ilim ve irfan geleneğinden tevarüs ettiği birikimi dünyanın dört bir tarafındaki gencecik dimalara aktarıyor. Böylece insanlığın ortak geleceği, barışı ve huzuru için erdemli ve nitelikli nesillerin yetişmesine katkı sunuyor.'47 ÜLKEDE 50 BİN ÖĞRENCİYE HİZMET VERİLİYOR'Türkiye Maarif Vakfı'nın kuruluşundan itibaren bu misyonu doğrultusunda yürüttüğü çalışmaları memnuniyetle takip ediyoruz. Bugün vakfımız 6 farklı kıtanın 47 ülkesinde açtığı 414 eğitim kurumu ile yaklaşık 50 bin öğrenciye hizmet veriyor.Dünyanın en sıkıntılı, en zorlu coğrafyalarında Türkiye Maarif Vakfı mensupları büyük bir özveriyle samimiyetle çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye Maarif Vakfı sadece FETÖ'cü alçakların sebep olduğu tahribatın giderilmesinde değil aynı zamanda bulunduğu ülkelerde eğitimde fırsat eşitliğinin temininde de önemli rol oynuyor. Maarif okullarımız yerel müfredatın yanısıra uluslararası eğitim sistemlerini de uygulayarak dünyanın dönüşüm ve kalkınmasında dostluğun gelişmesinde pay sahibidir.Türkiye bu çalışmaları ile Birleşmiş Milletler'in 2030 Vizyon Belgesi'nde ilan edilen Sürdürülebilir Kalkınma için kaliteli eğitim hedeflerine de katkı sunmaktadır. Vakfımıza bağlı okullar eğitim öğretim hizmetlerini teknolojinin getirdiği imkanlardan faydalanarak koronavirüs döneminde de kesintisiz şekilde devam ettirmiştir. Kritik bir süreçte sergilediği bu kararlı tutumu ile vakfımız eğitim misyonundaki kalitesini de ortaya koymuştur.'BİZ DE BU BAŞARIYLA GURUR DUYUYOR ÜLKEMİZ VE MİLLETİMİZ ADINA İFTİHAR EDİYORUZ'Vakıf okullarının eğitim kalitelerinin yanısıra özverili kadrosu ile de bulundukları ülkelerde büyük takdir topladığını görüyoruz. Gerek ülkemizde ağırladığımız devlet ve hükümet başkanları, gerek se yurt dışı ziyaretlerinde muhataplarımız vakfımızın mevcudiyetinden duydukları memnuniyeti sık sık dile getiriyorlar. Biz de bu başarıyla gurur duyuyor ülkemiz ve milletimiz adına iftihar ediyoruz.'EĞİTİM TASAVVURUNUN GÜÇLENDİRİLMESİNE TÜRKİYE MAARİF VAKFI'NIN ÖNCÜLÜK EDECEĞİNE İNANIYORUM'Sizlerden büyük bir devletin ve büyük bir milletin mensupları olduğunuz bilinciyle temponuzu daha da artırmanızı bekliyoruz. Şüphesiz bunun yolunda çalışmaktan eğitimdeki yenilikleri takip etmekten yerelden kopmadan evrenseli kucaklamaktan geçiyor. Küresel alanda rekabet ederken yerel ihtiyaçları ve yerel değerlere de saygı duyacak bir anlayışı yaygınlaştırmamız gerekiyor. Mazisinde sömürgecilik lekesi bulunmayan bir ülke olarak insanı ve fıtratı merkeze alan eğitim tasavvurunun güçlendirilmesine Türkiye Maarif Vakfı'nın öncülük edeceğine inanıyorum. İstanbul Eğitim Zirvesi'nin vakfımızın yol haritasının belirlenmesi ve başarı grafiğinin artırılmasında bir dönüm noktası olmasını temenni ediyorum. Zirvenin başarılı geçmesini diliyor, zirveye emek veren herkese teşekkür ediyorum. Dünyanın 46 ülkesinde samimiyetle, fedakarlıkla, aşkla hizmet eden tüm vakıf mensuplarımıza şükranlarımı sunuyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyor sizleri bir kez daha muhabbetle selamlıyorum.