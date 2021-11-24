Reuters, BBC, CNBC… Yine sahnedeler! İki yılın ardından bir ilk! Twitter Türkiye’yi hedef alan yayını başa çekti | Kur operasyonuna yabancı medya desteği.

Türkiye ekonomisine başlatılan döviz kuru odaklı saldırı dolar ve euronun son hareketleriyle bir kez daha gözler önüne serilmiş durumda. Türkiye'deki dolar kurundaki spekülatif artış dünya kamuoyunun gündemine de oturdu.Döviz kurları üzerindeki oyunlar, ekonomiye operasyonlar… Türkiye bir kez daha küresel finans çetelerinin hedefinde. Bunu net bir şekilde görmek mümkün.Türkiye'nin iktisadi güçlenmesini hazmedemeyen siyasi ekononmik lobiler spekülatif kur ataklarıyla Türkiye'nin istikrarına saldırmaya devam ediyor.Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmaları fırsat bilen içerideki marjinal aktörler ise darbe, kargaşa ve ayaklanma çağrılarıyla kitleleri manipüle etmeye devam ederken kur operasyonunun bir başka ayağı ise yabancı medya kuruluşları oldu her zamanki gibi.TWITTER İKİ YILIN ARDINDAN İLK KEZ KAPAĞI DEĞİŞTİRDİ!Pandeminin başından bu yana arama kısmında salgınla ilgili bilgilendirme bulunduran Twitter, iki yılın ardından bu kapağı değiştirdi. Twitter, Covid-19 bilgilendirme içeriği yerine CNBC kanalının Türkiye karşıtı yayınını en üstte tuttu ve Türk Lirası'nın yerden yere vurulduğu o yayınlarda Twitter arama sayfasının üstüne çıkarıldı.İngiltere merkezli Financial Times Gazetesi de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomik bağımsızlık savaşı açıklamasını manşete alarak döviz dalgalanmaları üzerinden açıkça Türkiye'yi hedefe aldı. ABD merkezli Wall Street Journal Gazetesi de Başkan Erdoğan'ı hedef alarak Türkiye'deki kur krizini haksız suçlamalarla hükümete yüklendi.Reuters haber ajansı ise son 11 günlük gerilimi 1999'dan beri en kötüsü başlığını kullanarak Türkiye'nin şu anki durumunu geçmişteki karanlık günlerle bir tutarak değerlendirerek gerçekleri çarpıtan bir habere imza atmış oldu.İngiliz BBC haber kanalı uzman yorumlarında da yine bu şekilde Türk kamuoyuna korku pompalamaya devam ediliyor.