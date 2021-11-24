Humuslu Kabak Destesi Tarifi: Humuslu Kabak Destesi Nasıl Yapılır? Gelinim Mutfakta Humuslu Kabak Destesi Malzemeleri
Kanal D'nin en sevilen ve altın kazanan yarışma programında bugün Gelinim Mutfakta programında gelinler Humuslu Kabak Destesi tarifi yapıyorlar. Öte yandan ekranda izleyen seyirci humuslu kabak destesi yemeği tarifi arıyor. Peki Humuslu Kabak Destesi Nasıl Yapılır? Gelinim Mutfakta Humuslu Kabak Destesi Malzemeleri...
Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler Humuslu Kabak Destesi tarifini yapıyor. Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'da her gün gelinler yemek yapıyor ve altın kazanmaya çalışıyor. İzleyicilerin iştahını kabartan Humuslu Kabak Destesi tarifi herkes tarafından araştırılmaya başladı. Peki Humuslu Kabak Destesi Nasıl Yapılır? İşte Gelinim Mutfakta humuslu kabak destesi tarifi...
Humuslu Kabak Destesi Nasıl Yapılır?
Humuslu kabak destesi, evde hızlı bir şekilde yapılabilir. Yapımı oldukça basittir ve az malzemeyle yapılır.
Humuslu Kabak Destesi Malzemeler:
3 adet kabak2 buçuk su bardağı nohut
1 adet limon suyu
2 çorba kaşığı tahin
Şeker
Tuz, karabiber, kimyon
3 diş sarımsak
Yarım çay bardağı zeytinyağı
Sos İçin:
3 adet domates
1 yemek kaşığı salça
3 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz, karabiber, kekik
Humuslu Kabak Destesi Tarifi
Kabakları ince ince dilimleyin.
Kaynayan suyun içerisine biraz tuz attıktan sonra kabakları ekleyin.
Kabaklar 15 dakika kaynadıktan sonra demlemeye bırakın.
Haşladığınız nohutun üzerine 3 diş sarımsak, kimyon, karabiber, tuz, isteğe göre şeker ve zeytinyağı ekleyin ve rondoda çekin.
İçerisine bir adet limonun suyunu ekleyerek yeniden çekin.
Haslanan kabakları borcama dizin ve üzerine humusu ekleyin.
Kabaklarla bir kat daha dizin.
Daha sonra sosu için tuz, pul biber ve karabiberi ilave edin. Baharatlar sonrasında salçayla karıştırın. Sos piştikten sonra üzerine zeytinyağı ve kekiği ekleyin.
Sosu kabakların üzerine ekledikten sonra servis edebilirsiniz.