Humuslu Kabak Destesi Tarifi: Humuslu Kabak Destesi Nasıl Yapılır? Gelinim Mutfakta Humuslu Kabak Destesi Malzemeleri

Humuslu Kabak Destesi Nasıl Yapılır?



Humuslu Kabak Destesi Malzemeler:



3 adet kabak

Humuslu Kabak Destesi Tarifi



Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinlerni yapıyor. Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'da her gün gelinler yemek yapıyor ve altın kazanmaya çalışıyor. İzleyicilerin iştahını kabartanherkes tarafından araştırılmaya başladı. Peki? İşte Gelinim Mutfakta...Humuslu kabak destesi, evde hızlı bir şekilde yapılabilir. Yapımı oldukça basittir ve az malzemeyle yapılır.2 buçuk su bardağı nohut1 adet limon suyu2 çorba kaşığı tahinŞekerTuz, karabiber, kimyon3 diş sarımsakYarım çay bardağı zeytinyağı3 adet domates1 yemek kaşığı salça3 yemek kaşığı zeytinyağıTuz, karabiber, kekikKabakları ince ince dilimleyin.Kaynayan suyun içerisine biraz tuz attıktan sonra kabakları ekleyin.Kabaklar 15 dakika kaynadıktan sonra demlemeye bırakın.Haşladığınız nohutun üzerine 3 diş sarımsak, kimyon, karabiber, tuz, isteğe göre şeker ve zeytinyağı ekleyin ve rondoda çekin.İçerisine bir adet limonun suyunu ekleyerek yeniden çekin.Haslanan kabakları borcama dizin ve üzerine humusu ekleyin.Kabaklarla bir kat daha dizin.Daha sonra sosu için tuz, pul biber ve karabiberi ilave edin. Baharatlar sonrasında salçayla karıştırın. Sos piştikten sonra üzerine zeytinyağı ve kekiği ekleyin.Sosu kabakların üzerine ekledikten sonra servis edebilirsiniz.