Hecoin Nedir? Hecoin Battı Mı? Hecoin Sahibi Yavuz Bunul Kimdir? Yavuz Bunul Tutuklandı Mı?



Hecoin Nedir? Hecoin Battı Mı?





Yavuz Bunul Kimdir?

Hecoin Battı Mı?



Yavuz Bulnur Tutuklandı Mı?

Son zamanlarda çıkan haberler sebebiyle Hecoin hakkında birçok araştırma yapılmaya başlandı. Bu sebeple en çok merak edilen sorular arasındavesorusu yer alır. Thodex tarafından yapılan büyük dolandırıcılık vakasının ardından sanal para dünyası ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Hecoin uygulaması üzerinden birçok alım satım işlemi gerçekleştirilirken transfer işlemlerinin yavaşlamasıyla çoğu kişi konu hakkında araştırma yapmaya başladı. Yeni dolandırıcılık vakasında ise Hecoin adıyla işlem yapan kripto para platformunda para çekme sorunlarının ortaya çıkmasıyla beraber çoğu kişi mağdur oldu. Hecoin hisselerinde meydana gelen düşüş ile çoğu kişi konu hakkında araştırma yapmaya başladı. Platformu kullanan ve paralarını çekemeyerek sorun yaşayan kişilervesorusunu sormaya başladı.Kripto para dünyasında yer alan Hecoin uygulamasında para çekme işlemlerinin durmasıyla beraber Hecoin hakkında birçok araştırma yapılmaya başladı. Yeni bir dolandırıcılık vakasıyla karşılaştığını düşünen vatandaşlar veolayla ilgili gelişmeleri öğrenenlervesorularını hızla araştırmaya başladı.Yavuz Bunul tarafından kurulan şirket Hint Okyanusu’nda yer alan Seyşeller adası merkezliydi. Şirket çalışanları internet üzerinden Hecoin hakkında birçok reklam çalışmasında bulundu.Ön satışların yapılmasının ardından birçok kripto para uygulamasından para gönderme işlemlerinde bulunuldu.Hecoin sosyal medya üzerinden birçok reklam çalışmasında bulundu. Coin konusunda fenomen olan çoğu kişiye reklam ve tanıtım çalışmaları yaptırılmasının ardından binlerce kişi Hecoin uygulamasına erişim sağladı. Yaklaşık 20 bin üyesi bulunan kripto para uygulamasından birçok para transferi gerçekleştiriliyordu. Çoğu kullanıcı tarafından büyük ilgi gören uygulama bir coin üzerinden 400 dolar kazanıyordu. Ayrıca reklamlar yapılırken yabancı bir şirket olduğu belirtilenler arasındaydı.Hecoin uygulamasında alım ve satım işlemlerinin yavaşlamasıyla çoğu kişi mağdur oldu. Bu sebeple birden gündem konusu haline gelerek çoğu kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Hecoin hisselerinin düşerek sıfıra ulaşmasıyla dolandırıldığını anlayan kişiler birçok şikâyette bulundu.orusu da olanları öğrenen kişiler tarafından oldukça aratıldı. Twitter hesabının da ulaşılamaz hale gelmesiyle tıpkı Thodex dolandırıcılığındaki gibi çoğu kişi mağdur oldu.Hecoin şirketinin kurucusu olarak bilinen Yavuz Bulnur hakkında birçok detay merak ediliyor.. Thodex vurgununda yaşananların ardından yeniden mağdur olan kişilervesorularını merak ediyor. Twitter adresinin de kapanmasıyla hiçbir şekilde ulaşılamayan şirket hakkında birçok konu merak ediliyor. Şirketin birçok coin fenomenine parayla reklam yaptırması ve kendini yabancı bir şirket gibi tanıtması üzerine çoğu kişi bu uygulama üzerinden alım satım işlemini gerçekleştirmişti. Hecoin uygulamasında işlemlerin durması ve ulaşılamamasıyla yeni bir dolandırıcılık vakası ortaya çıkmış oldu.