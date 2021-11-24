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Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine yönelik anketlerde son durum

Muhalefetin erken seçim çağrılarını yüksek sesle dile getirdiği bu günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve olası rakiplerinin oy oranları son anketlere yansıdı.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine yönelik anketlerde son durum
Ekleme: 24.11.2021 - 14:18 Güncelleme: 24.11.2021 - 14:19 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine yönelik anketlerde son durum
Türkiye'de ekonomik sıkıntıların ve kur dalgalanmalarının gölgesinde muhalefetin erken seçim çağrıları yükseliyor.

Bu dönemde halkın en merak ettiği konular ise anketlere yansıyan oy oranları.

Muhalefetin cumhurbaşkanlığı için resmi bir adayı olmasa da anket şirketleri, Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına geçebilecek rakipleri araştırmalarında halka sormaya devam ediyor.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı seçimi içi Optimar araştırma şirketinin yaptığı son ankette durum şu şekilde;

ERDOĞAN - KILIÇDAROĞLU
Ankette gelecek seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rakibinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olması durumunda vatandaşların tercihi yüzde 35,4 oranında Erdoğan'dan yana oldu.

Kılıçdaroğlu diyenlerin oranı ise yüzde 33,9'da kaldı.

Kararsızların oranı ise 30,6.

ERDOĞAN - İMAMOĞLU
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakip olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aday olması durumunda ise ankete katılanların yüzde 41,3’ü Erdoğan ismini tercih etti.

İmamoğlu diyenlerin oranı 34,2, kararsız kalanların oranı ise 24,5.

ERDOĞAN -YAVAŞ
Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın aday olması durumunda isa seçmenlerin yüzde 41,3’ü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destek verdi.

Mansur Yavaş'ı destekleyenlerin oranı yüzde 39,3'te kalırken kararsızların oranı yüzde 19,4 oldu.

GENEL SEÇİMLERDE ANKETLERDE DURUM
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde durum böyleyken genel seçimlerde partilerin muhtemel oy oranları da merak konusu. Partilerin oy oranları ise anketlere şu şekilde yansıdı.

ORC ANKETİ
AK Parti: 30,9
CHP: 25,7
İyi Parti: 15,5
MHP: 9,1
HDP: 8,4
DEVA: 3,7
Gelecek Partisi: 2,5
Saadet: 1,3
Diğer: 2,9

ASAL ANKETİ
AK Parti: 37,6
CHP: 25,1
İyi Parti: 10,7
MHP: 9,3
HDP: 9,1
Diğer: 8,2

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Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine yönelik anketlerde son durum
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