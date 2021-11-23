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Üreticilerden artan şeker fiyatlarına tepki: Kıtlık varmış gibi zam yapıyorlar

Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı ve Eskişehir Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Sadi Aktaş, artan şeker fiyatlarına tepki gösterdi. Ülkede şeker pancarı bolluğu olduğunu ifade eden Aktaş, "Sanki kıtlık varmış gibi zam yaparak bunu tüketiciye yansıtıyorlar. Kimse çiftçinin üzerinden fazla kazanç elde etmek için uğraşmasın" diye konuştu.

Üreticilerden artan şeker fiyatlarına tepki: Kıtlık varmış gibi zam yapıyorlar
Ekleme: 23.11.2021 - 20:29 Güncelleme: 23.11.2021 - 20:39 / Editör: Ozge Selin
Üreticilerden artan şeker fiyatlarına tepki: Kıtlık varmış gibi zam yapıyorlar
Türkşeker'in hafta başında yüzde 25 zam ile piyasadaki şeker arzını artırmasına rağmen marketler şeker sıkıntısı yaşandığı gerekçesiyle ürünlere beklenenden fazla zam yaptı.

'ÜLKEMİZDE ŞEKER PANCARI BOLLUĞU VAR'

Konuya ilişkin üreticiler adına açıklama yapan Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı ve Eskişehir Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Sadi Aktaş, 'Bugün şeker fiyatlarına gelen zamlar biz pancar üretimi yapan üreticileri temsil eden başkanları rahatsız ediyor. Ülkemizde şeker pancarı bolluğu var, üretmek isteyen çiftçi var. Şeker bolluğu olduğu halde üretimi kısaltanmış durumda bakıyoruz ki marketlerde şeker yokmuş gibi fiyatlar artışta bunu üreten üretici pancarı 42 kuruşa satıyor. Bunu bu fiyata alan fabrika şeker üretirken bunun posasını da yem olaraktan hayvancıya 35 kuruştan satıyor. Bizim ürettiğimiz pancarın çuvalının fabrikalardan çıkışı 265 lira olarak fiyatlara yansıyor. Daha yenide yüzde 25 artış oldu. Sanki kıtlık varmış gibi tüketiciye yansıtıyorlar. Bizim ülkemizde şeker sıkıntısı yok. Bolluk var biz şekeri dışarıya satıyoruz' diye konuştu.



'ÇİFTÇİNİN ÜZERİNDEN FAZLA KAZANÇ ELDE EDEMEYECEKLER'

Başkan Aktaş, sözlerini, 'Eğer bu ekonomik sıkıntı bir krize dönüştüyse, bunla bir savaş ilan ettiyse Cumhurbaşkanımız, biz üreticiler bu savaşın her zaman içindeyiz. Sanayici de, marketçi de, 84 milyon vatandaşımız da bu savaşla mücadele edilecekse birlikte etmeliyiz. Kimse köylüyü ortaya atmayacak, kimse çiftçinin üzerinden fazla kazanç elde etmek için uğraşmayacak' diyerek noktaladı.

Üreticilerden artan şeker fiyatlarına tepki: Kıtlık varmış gibi zam yapıyorlar
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