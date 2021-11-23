Düşük emekli maaşlarına seyyanen zam masada

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamuoyunun yakından takip ettiği üç önemli konuyla ilgili hazırlıklarını devam ettiriyor. Düzenlemeler dar gelirlerin sıkıntılarını giderecek, aynı zamanda iş hayatında sorun yaratmayacak şekilde yapılacak.KABİNE TOPLANTISINDA ELE ALINDIÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen ve zaman zaman Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantılarında da ele alınan üç düzenleme belli bir plan dahilinde hayata geçirilecek. Önce asgari ücret, ardından emekliler, sonra da 3600 gösterge gündeme gelecek.Bakanlık tarafından yürütülen çalışmalarda masada olan formüller şöyle:DENGE SORUNU: 3600 gösterge çalışmalarında farklı bir sıkıntı yaşanmaya başladı. Genel bir düzenleme yapılması halinde lise ve üniversite mezunları, en alt düzeydeki memurla ile de daire başkanlarının aynı maaşı olması gibi bir sonuç ortaya çıkacak. Böyle bir adaletsizliğin önlenmesi için kademelendirme ya da farklı bir tanım getirme alternatifleri üzerinde duruluyor.Yapılacak düzenleme ile 3600 gösterge verilmesi ama bu kesimler arasındaki dengenin korunarak düzenlemenin yapılması planlanıyor.ASGARİ ÜCRET 2022 ZAMMI: Çalışma Bakanlığı'nın yürüttüğü temaslar ile işveren asgari ücret konusunda net 3 bin 500 lirayı tolere edebileceği sinyalini verdi. Şimdi bunun üzerine ne kadar çıkılabileceği, nasıl bir destek sağlanabileceği üzerinde duruluyor. Bu konuda hesaplamalar yapılıyor. Tartışılan konulardan biri de sektörel ve bölgesel asgari ücret uygulaması.Böylece belli mesleklerden olanlar standart ücretlerin üstünde bir maaş alabilecek. Asgari ücretten verginin kaldırılmasına ise 'kesintilerden sağlık harcamaları ve sosyal güvenlik giderlerinin karşılanması' nedeniyle sıcak bakılmıyor. Bakanlık, devletin işverene verdiği 75 liralık prim desteğinin 100 liraya çıkartılması için de çalışıyor.EMEKLİLERİN DURUMU: Hükümet, maaşı asgari ücretin altında kalan emeklilerin durumunun düzeltilmesine de önem veriyor. Bu konuda ne yapılabileceğine ilişkin de bir çalışma yürütülüyor.