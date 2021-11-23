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ATA AÖF Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? ATA AÖF Sonuçları Açıklandı Mı? 2021 ATA AÖF Sınav Sonuçları

ATA AÖF sonuçları sınavların yapılmasının ardından en merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, ATA AÖF Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? ATA AÖF Sonuçları Açıklandı Mı? 2021 ATA AÖF Sınav Sonuçları Açıklandı Mı? İşte merak edilenler...

Ekleme: 23.11.2021 - 11:32 Güncelleme: 23.11.2021 - 11:37 / Editör: Ozge Selin
ATA AÖF Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? ATA AÖF Sonuçları Açıklandı Mı? 2021 ATA AÖF Sınav Sonuçları
Hafta sonu yapılan sınavların ardından sınava giren çoğu öğrenci sonuçlarla ilgili araştırmalara başladı. 20-21 Kasım tarihlerinde yapılan sınavın ardından çoğu öğrenci sınav hakkında araştırma yapmaya başladı. Sınavların sona ermesiyle beraber ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak ve ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı sorusuna sık sık cevap arıyor. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bünyesinde eğitim gören çoğu öğrenci geçtiğimiz hafta sonu yapılan sınavlara girdi. Sınavların ardından en merak edilen sorulardan biri de ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı sorusu oldu. Sınav sonuçları hakkında daha detaylı bilgi için haberimizi takip edebilirsiniz.

ATA AÖF Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?


Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bünyesinde eğitim gören öğrenciler için geçtiğimiz hafa sonu sınav yapılmıştı. 20-21 Kasım günlerinde yapılan sınavların ardından çoğu öğrenci ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı ve ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorularına cevap arıyor. Vizelerden kaç aldığını merak eden öğrenciler için belirtilenler ise en az 1 hafta en fazla 15 gün içinde sınav sonuçlarının açıklanacağı yönündedir.


ATA AÖF Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

ATA AÖF Sınav Takvimi


ATA AÖF sınav takvimi de bu fakülte bünyesinde eğitim gören öğrenciler tarafından merak ediliyor. Bu sebeple sık sık araştırılan konular arasında da ATA AÖF sınav takvimi yer alıyor. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin kendi sitesinde yer verilen bilgilere göre ATA AÖF sınav takvimi şu şekildedir;

-Güz dönemi yarıyıl sonu bitirme sınavları 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde,
-Güz dönemi bütünleme sınavı 05-06 Şubat 2022 tarihlerinde,
-Bahar yarıyılı ara sınavları 09-10 Nisan 2022 tarihlerinde,
-Bahar yarıyılı bitirme sınavları 28-29 Mayıs 2022 tarihlerinde
-2021-2022 yılı mezuniyet üç ders sınavları 07 Ağustos 2022 tarihlerinde yapılacak.

ATA AÖF Sınav Soruları ve Cevap Anahtarı Paylaşıldı Mı?


Sınava giren çoğu öğrenci sınav sorularının açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Bu sebeple sık sık sorulan sorular arasında ATA AÖF sonuçları açıklandı mı sorusu yer alır.

ATA AÖF Sınavı Yüz Yüze Mi?


Çoğu öğrencinin sıklıkla araştırdığı konular arasında sınavların online olup olmayacağı da yer alır. Bu sebeple çoğu kişi ATA AÖF online mi sorusunu sorar. ATA AÖF sınavı tüm diğer üniversitelerdeki gibi yüz yüze yapılır.


ATA AÖF Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?


ATA AÖF GEÇME NOTU

En çok merak edilen konular arasında ATA AÖF geçme notu da yer alır. Dersler için yapılan sınavlar için bazı değişiklikler yapılacağı belirtilmişti. Bu sebeple geçme notunun alt sınırının 35 olacağı belirtildi. ATA AÖF için geçme notunun 30’dan 35’e çıkarılması çoğu öğrenci tarafından ilgi çekti. Notun 30’dan 35’e çekilmesinin nedenleri arasında aynı programları yapan üniversitelerin arasındaki haksız rekabetin önlenmesinin amaçlandığı bildirildi. Uygulama birliğinin sağlanması ve kalitenin belli bir sınırın altında devam etmemesi için bu uygulamanın yapıldığı belirtildi.


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