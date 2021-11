Ayşegül Aydın Kimdir? Ayşegül Aydın Kaç Yaşındaydı? Ayşegül Aydın Neden Öldü?

Ayşegül Aydın Kimdir?







Ayşegül Aydın Gebze'de Afgan uyruklu A.M tarafından takip edilerek cinsel istismara uğramıştı. Genç kızın direnmesi üzerine kafasına taşla vurarak yaralayan A.M tutuklanmıştı. Genç kız ise yaşam mücadelesi verdiği hastanede daha fazla dayanamayarak hayata veda etti. Sosyal medyada patlama yaratan bu olay sebebiyle çoğu kişi Ayşegül Aydın kimdir vesorularına cevap arıyor.vesorularına daha detaylı cevap için haberimizi takip edebilirsiniz.Ayşegül Aydın Kocaeli'nin Gebze İlçesi'nde yaşıyordu. 12 Temmuz'da Ayşegül Aydın Afgan uyruklu A.M tarafından takip edildiğini fark edince ona karşı direnmeye başladı. A.M ise başına taşla vurarak Ayşegül Aydın'ı etkisiz hale getirdi. Sosyal medyada patlama yaratan bu olay sonucunda çoğu kişisorusunu sormaya başladı. Ağaçlık bölgede cinsel istismara uğrayan Ayşegül Aydın Afganistan uyruklu A.M tarafından yol kenarına taşındı. Daha sonra oradan geçen vatandaşların ihbarıyla Ayşegül Aydın hastaneye kaldırıldı. Dershane dönüşü saldırıya uğrayan genç kızın ailesi yaşanan olayın ardından büyük bir yıkıma uğradı.Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Ayşegül Aydın hemen tedavi altına alındı. Soruşturma devam ederken A:M tutuklanarak cezaevine gönderildi.Ayşegül Aydın taşına başla vurulması sebebiyle ağır yaralanmıştı.Gebze'de bulunan özel hastanede yoğun bakımdaydı. Ailesi Şükran ve Metin Aydın, kızlarının iyileşmesi için günlerdir dua ediyordu. Yaşanan talihsiz olay sebebiyle büyük bir yıkıma uğrayan Ayşegül Aydın'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamaması sonucu büyük bir yasa boğuldu.Ayşegül Aydın Babasını Görünce Ağlamaya BaşladıAyşegül Aydın yoğun bakımda yatarken babası Metin Aydın'ı görünce ağlamaya başladı. Metin Aydın'ın kızına söylediği güzel sözler ise kızını teselli etme yönündeydi. Cep telefonuyla çekilen görüntülerde Mehmet Aydın'ın 'Tatlım benim, güzel kızım, canım yavrum benim, bir tanem benim, kara gözlüm” diyerek severken, kendisini görünce ağlayan kızına, 'Ağlama yavrum iyi olacaksın” diyerek kızını sakinleştirdiği görülüyor.Ayşegül Aydın'ın ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırılması sonucunda Afgan uyruklu A.M tutuklandı. Sapık katil tarafından verilen ifade ise şu şekilde;“Birkaç aydır Gebze ilçesindeyim. Pelitli Mahallesi'nde bulunan metruk binalarda kalıyorum. Olay günü alkol adım ve cami civarında dolaştığım sırada isminin sonradan A.A. olduğu tarafıma iletilen bayanı gördüm. Alkolün etkisiyle bayan hoşuma gitti. Beğendim ve gittiği yöne doğru arkasından takip ettim. Tenha ve ağaçlık bir yere geldiğimizde arkadan yaklaşarak habersizce boğazını sıktım ve etkisiz hale getirmeye uğraştım. Aniden baygınlık geçirip yüz üstü yolun kenarına düşerek kafasını çarptı. Sürükleyip çalılık ve ağaçlık alana soktum. Çevreden sesler gelince biraz uzaklaştım, sonra geri gelip yaşayıp yaşamadığını kontrol ettim. Yüzünde sıcaklık ve ağzında köpük vardı. Çantasındaki ıslak mendille ağzını ve yüzünü sildim. Yarım saat ayıltmaya çalıştım, başaramayınca sırtıma alıp yol kenarına taşıdım.”