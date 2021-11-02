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İstanbul'da sağnak yağmur trafik yoğunluk haritasını kırmızıya çevirdi

İstanbul’da akşam saatlerine doğru yağan sağnak yağmur trafiği adeta kilitledi. Yoğunluk haritası kızarıp yüzde 87’e kadar çıktı.

İstanbul'da sağnak yağmur trafik yoğunluk haritasını kırmızıya çevirdi
Ekleme: 2.11.2021 - 22:01 Güncelleme: 2.11.2021 - 22:13 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da sağnak yağmur trafik yoğunluk haritasını kırmızıya çevirdi
İstanbul'da akşam saat 17.00'den itibaren yağan sağnakla birlikte trafikte bugüne kadar tespit edilmiş en yüksek yoğunluk yaşandı. İstanbul Trafik Yoğunluk haritası adeta kırmızıya döndü. İş çıkışı evlerine gitmek isteyen vatandaşlar yağan sağanak yağmurla birlikte yollarda kaldılar.

İstanbul'un bir çok ilçesindeki ana arterlerde yaşanan trafik nedeniyle bugüne kadar tespit edilen en yüksek yoğunluk yüzdelerinden birine ulaştı. Trafik yoğunluğu yüzde 87 olarak ölçüldü.

Servis araçlarıyla okullarından çıkan öğrenciler ve işlerinden çıkıp evlerine gitmek isteyenlerin yoğunluğu nedeniyle Kadıköy D-100 Karayolunda yoğunluk ile birlikte kimi zaman ise trafik durma noktasına geldi. Yağışlarla birlikte Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de trafik yoğunluğu yaşandı.

İstanbul'da hava sıcaklığı ise 25 dereceden 15 dereceye kadar düştü. Yağmur sabah saatlerine kadar devam etti. İstanbul'da yağışların Çarşamba günü öğle saatine kadar devam edeceği kaydedildi.
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