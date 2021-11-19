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Elektrik Faturası Nasıl Düşürülür? Elektrik Tasarrufu Nasıl Sağlanır?

Elektrik tasarrufu nasıl yapılır sorusu çoğu kişi tarafından merak edilen sorular arasında yer alır. Elektrik tasarrufu nasıl yapılır ve elektrik faturası nasıl düşürülür oldukça araştırılıyor. Peki, elektrik tasarrufu nasıl yapılır? Elektrik faturası nasıl düşürülür? Elektrik faturası düşürme yöntemleri nelerdir? İşte merak edilenler...

Ekleme: 19.11.2021 - 17:44 Güncelleme: 19.11.2021 - 17:49 / Editör: Ozge Selin
Elektrik Faturası Nasıl Düşürülür? Elektrik Tasarrufu Nasıl Sağlanır?
Elektrik faturası çoğu kişinin endişe ettiği konular arasında yer alıyor. Bu sebeple elektrik faturası nasıl düşürülür ve elektrik tasarrufu nasıl yapılır sorusu çoğu kişi tarafından araştırılmaktadır. Ev geçindirmek için dikkat edilmesi gereken konular arasında faturalar da yer alıyor. Bu sebeple kolayca uygulayacağımız yöntemlerle elektrik tasarrufu sağlamak mümkündür. Evde fişi çekilmeyen cihazlar veya dikkatsiz kullanım sonucunda ay sonunda elektrik faturanız yüksek gelmiş olabilir. Siz de masraflardan kısmak ve boşa harcama yapmamak için ne yapmanız gerektiğini bilmiyorsanız işe faturaları düşük tutmaktan başlayabilirsiniz. Elektrik faturası nasıl düşürülür ve elektrik tasarrufu nasıl sağlanır sorularına cevap alabilmek için haberimizi detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.




Elektrik Faturası Nasıl Düşürülür?


Elektrik faturası çoğu kişinin ay sonunda şaşırmasına sebep olan durumlardandır. Evde açık unutulan cihazlar ve gerekli önlemlerin alınmaması sonucunda yüksek miktarlarda ödeme yapmanız kaçınılmaz olacaktır. Bu faturalar sebebiyle ağzı yanan çoğu kişi ise elektrik faturası nasıl düşürülür ve elektrik tasarrufu nasıl yapılır sorusuna cevap arar. Elektrik faturalarınızda yaklaşık %30'a varan düşüşler yaşayabilirsiniz. İşte elektrik tasarrufu için öneriler;

- Elektrik faturasını düşük tutmak için cihazlarınızın enreji verimliliği konusunda dikkatli olmanız gerekir. A, A+, A++, A+++ cihazları satın alarak enerji tasarrufu sağlamaya büyük katkıda bulunabilirsiniz.
- Buzdolabını güneş ışınlarından uzak bir noktada tutmalısınız. Hatta fırın ve ocak gibi ısı veren eşyalardan da uzak olmalıdır. Dışardan gelen sıcaklık sebebiyle buzdolabı soğutma işlemi için daha fazla enerji harcar.
- Yemek pişirmek için fırının kapağını çok uzun süreler boyunca açık tutmamalısınız. Her açtığınızda fırın sıcaklığı 20 derece düşer. Bu sebeple tekrar ısınmak için fazla enerji harcar.
- Çamaşır makinesini boş yere çalıştırmamak da dikkat edilmesi gereken noktalardandır. Çamaşırlarınız çok pis değilse daha az süreli olan ekonomik programlarda yıkanması tavsiye edilir.
- Bulaşıklarınızı elinizde yıkamayın. Tüm bulaşıkları doldurduğunuzdan emin olduktan sonra makineyi 50 derecede çalıştırmalısınız.
- Nemli çamaşırları ütülememeniz gerekir. Bu ütünün daha çok enerji harcamasına sebep olur. Çamaşırlarınızı iyice kuruduktan sonra ütüleyin.
- Elektrik süpürgesi alacaksanız su haznesi bulunanları tercih etmelisiniz. Torbalı bir süpürgeye sahipseniz torbasının boş ve temiz olmasına dikkat etmelisiniz. Çekim gücünün azalması sebebiyle enerji boşa gidebilir.






Elektrik Faturası Tasarrufu Nasıl Yapılır?


Elektrik faturasından dert yanan kişiler genellikle elektrik tasarrufu nasıl sağlanır sorusuna cevap aramaktadır. Elektrik tasarrufu için yapmanız gerekenler arasında ilk sırada elektronik cihazları prizden çekmek bulunur. Ampullerinizin yüksek enerji verimliliğine sahip olması da büyük önem taşır. Kettle için filtre kullanmanız da tavsiyeler arasındadır. Saçlarınızı kurutmadan önce iyice havluyla kurulayın. Elektrikli ocak kullananlar için de yemeğin son 5 dakikası ocağın altını kapatabilirsiniz. Yavaş yavaş söneceği için pişirme konusunda herhangi bir sorun yaşamazsınız.




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