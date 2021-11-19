Benzin ve Motorine Zam Geldi Mi? 2021 Benzin Litre Fiyatları Kaç TL? 20 Kasım Benzin Fiyatı
Dolar kuruna meydana gelen değişiklikler sonrası çoğu kişi benzin fiyatı hakkında araştırmada bulunmaya başladı. Özellikle benzine zam mı geldi sorusu merak ediliyor. Peki, benzine zam mı geldi? 20 Kasım benzin kaç lira? Benzin litre fiyatı kaç lira? İşte merak edilenler...
Doların artmasıyla beraber benzin fiyatı da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu sebeple benzin ve motorine zam gelecek mi ve benzin zammı ne zaman soruları sıklıkla araştırılan konulardandır. Halk arasında 20 Kasım’dan sonra benzin zammı uygulanacağı konuşuluyor. LPG’nin ise fiyatlarında Pazartesi günü değişiklik yapılacağı belirtiliyor. Bu sebeple çoğu vatandaş benzin fiyatı ve 20 Kasım benzin zammı ne zaman soruları için cevap arıyor. 20 Kasım benzin zammı hakkında daha fazla bilgi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Benzin ve Motorine Zam Mı Geldi?
Dolar kurunun artmasıyla beraber çoğu vatandaş benzin zammı hakkında detaylı arama yapmaya başladı. Bu sebeple 2021 benzin fiyatı ve 20 Kasım benzin fiyatı oldukça araştırılan konular arasında yer aldı. 20 Kasım gününden başlayarak benzine 50 kuruş zam yapılacağı belirtildi. LPG için ise yapılacak zammın pazartesi günü itibariyle başlayacağı ve 52 kuruş zamlanacağı belirtildi.
2021 Benzin ve Motorin Fiyatları Ne Kadar?
Benzin zammını duyan çoğu vatandaş 2021 benzin fiyatı ve motorin fıyatını araştırıyor. 50 kuruşluk zam sonrası İstanbul’daki benzin fiyatları 8.65 motorin fiyatları ise 8.72 olacak. İstanbul’daki fiyatlar için benzinin 8,09, motorinin,8,16 ve LPG’nin 6,90 olacağı belirtildi. Ankara’da benzinin 8,21, motorinin 8,24 ve LPG’nin 6,93 olacağı söylenenler arasında.
Akaryakıt Fiyatı Nasıl Hesaplanır?
Akaryakıt fiyatları çoğu kişinin sık sık araştırdığı gündem konuları arasında yer alıyor. Genellikle dolar kurunda meydana gelen değişiklikler sonucu benzin ve motorin fiyatları da değişiklik gösterir. Doların son zamanlarda artış göstermesiyle beraber çoğu kişi tarafından merak edilmişti. Benzine 50 kuruş zam geleceğinin söylenmesinin ardından akaryakıt fiyatları hakkında açıklama yapıldı.
Zam Öncesi Fiyatlar Nasıldı?
Zam haberlerinin gündeme gelmesinin ardından çoğu kişi benzinin önceden ne kadar olduğunu merak ediyor. En son 17 Kasım’da belirlenen fiyatlardan sonra benzine 50 kuruş zam geldiği açıklandı. Güneydoğu Anadolu Bölgesi tarafında 17 kasım tarihinde benzin fiyatları 8,50 civarındaydı. İstanbul için benzin fiyatları ise 8,10-8,15 arasında değişiklik gösteriyordu. İzmir için ise bu fiyat 8,18 liraydı.
LPG’ye Zam Gelecek Mi?
Artan dolar kurunun ardından çoğu kişi LPG’ye zam gelecek mi sorusuna cevap arıyor. LPG için 52 kuruşluk zam geleceği de vatandaşlar arasında konuşuluyor. LPG için gelen zammın pazartesi günü uygulanabileceği belirtildi. Benzine gelen 50 kuruşluk zammın ise 20 Kasım itibariyle uygulanması beklenenler arasında yer alıyor.
1 Litre Gaz İle Kaç Kilometre Gidilir?
Çoğu kişi aldıkları gazla ne kadar gideceğini araştırmaktadır. Fakat bu konu için sadece tahmini veriler ortaya koyulabilir. 1 litre gaz ile gidilecek yol arabadan arabaya farklılık gösterir. Özellikle arabanın modeli, motor hacmi büyük önem taşır. 1 litre gaz ile tahmini olarak 11 kilometre yol gidebilirsiniz. 1 litre benzin doldurursanız 14 kilometre gitmeniz mümkün olacaktır.