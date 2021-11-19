Benzin ve Motorine Zam Geldi Mi? 2021 Benzin Litre Fiyatları Kaç TL? 20 Kasım Benzin Fiyatı



Benzin ve Motorine Zam Mı Geldi?

2021 Benzin ve Motorin Fiyatları Ne Kadar?





Akaryakıt Fiyatı Nasıl Hesaplanır?

Zam Öncesi Fiyatlar Nasıldı?

LPG’ye Zam Gelecek Mi?

1 Litre Gaz İle Kaç Kilometre Gidilir?

Doların artmasıyla beraber benzin fiyatı da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu sebeple benzin ve motorine zam gelecek mi ve benzin zammı ne zaman soruları sıklıkla araştırılan konulardandır. Halk arasında 20 Kasım’dan sonra benzin zammı uygulanacağı konuşuluyor. LPG’nin ise fiyatlarında Pazartesi günü değişiklik yapılacağı belirtiliyor. Bu sebeple çoğu vatandaş benzin fiyatı ve 20 Kasım benzin zammı ne zaman soruları için cevap arıyor. 20 Kasım benzin zammı hakkında daha fazla bilgi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Dolar kurunun artmasıyla beraber çoğu vatandaş benzin zammı hakkında detaylı arama yapmaya başladı. Bu sebepleveoldukça araştırılan konular arasında yer aldı. 20 Kasım gününden başlayarak benzine 50 kuruş zam yapılacağı belirtildi. LPG için ise yapılacak zammın pazartesi günü itibariyle başlayacağı ve 52 kuruş zamlanacağı belirtildi.Benzin zammını duyan çoğu vatandaşve motorin fıyatını araştırıyor. 50 kuruşluk zam sonrası İstanbul’daki benzin fiyatları 8.65 motorin fiyatları ise 8.72 olacak. İstanbul’daki fiyatlar için benzinin 8,09, motorinin,8,16 ve LPG’nin 6,90 olacağı belirtildi. Ankara’da benzinin 8,21, motorinin 8,24 ve LPG’nin 6,93 olacağı söylenenler arasında.çoğu kişinin sık sık araştırdığı gündem konuları arasında yer alıyor. Genellikle dolar kurunda meydana gelen değişiklikler sonucu benzin ve motorin fiyatları da değişiklik gösterir. Doların son zamanlarda artış göstermesiyle beraber çoğu kişi tarafından merak edilmişti. Benzine 50 kuruş zam geleceğinin söylenmesinin ardından akaryakıt fiyatları hakkında açıklama yapıldı.Zam haberlerinin gündeme gelmesinin ardından çoğu kişi benzinin önceden ne kadar olduğunu merak ediyor. En son 17 Kasım’da belirlenen fiyatlardan sonra benzine 50 kuruş zam geldiği açıklandı. Güneydoğu Anadolu Bölgesi tarafında 17 kasım tarihinde benzin fiyatları 8,50 civarındaydı. İstanbul için benzin fiyatları ise 8,10-8,15 arasında değişiklik gösteriyordu. İzmir için ise bu fiyat 8,18 liraydı.Artan dolar kurunun ardından çoğu kişisorusuna cevap arıyor. LPG için 52 kuruşluk zam geleceği de vatandaşlar arasında konuşuluyor. LPG için gelen zammın pazartesi günü uygulanabileceği belirtildi. Benzine gelen 50 kuruşluk zammın ise 20 Kasım itibariyle uygulanması beklenenler arasında yer alıyor.Çoğu kişi aldıkları gazla ne kadar gideceğini araştırmaktadır. Fakat bu konu için sadece tahmini veriler ortaya koyulabilir. 1 litre gaz ile gidilecek yol arabadan arabaya farklılık gösterir. Özellikle arabanın modeli, motor hacmi büyük önem taşır. 1 litre gaz ile tahmini olarak 11 kilometre yol gidebilirsiniz. 1 litre benzin doldurursanız 14 kilometre gitmeniz mümkün olacaktır.