Ankara'da doğalgaz patlaması: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi! 2 kişi hayatını kaybetti

Patlama, saat 22.30 sıralarında Keçiören ilçesi Kızlarpınarı Caddesi'nde yaşandı. 3 katlı bir binanın tüm katlarının mutfak bölümlerinde patlama meydana geldi.OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİBinada doğalgaz yerine LPG sistemi kullanıldığı ve binanın mutfak bölümünde yıkılmalar olduğu öğrenildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.2'Sİ ÇOCUK 6 KİŞİ YARALANDIPatlamayla birlikte bir kısmı yıkılan binanın enkazından ikisi çocuk 6 kişi kurtarıldı. Olay yerinde kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.ANKARA VALİSİ VASİP ŞAHİN'DEN İLK AÇIKLAMAAnkara Valisi Vasip Şahin, A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Keçiören ilçemizde bir binada LPG gaz sıkışmasından kaynaklanan bir patlama meydana geldi. 6 yaralımız var. Yaralılarımızın tamamı hastanede, ekipler arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Her ihtimale karşı ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Patlamanın market içerisinden kaynaklandığı iddiaları henüz net değil. Üst kattaki bir evde gaz sıkışması nedeniyle patlamanın meydana geldiği yönünde bir iddia var. Detaylı çalışmalar sonucunda belli olacak. Yaralıların çoğunun durumu iyi, birinin durumu ağır.Enkaz altında başka kişilerin olma ihtimali zayıf ama arkadaşlarımız gerekli çalışmaları yapıyor. Bütün ihtimalleri göz önünde tutarak araştırmaları yapıyoruz. Çevre binalarda hasar söz konusu değil." ifadelerini kullandı."EKİPLERİMİZLE TAKİPTEYİZ"Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara Keçiören'de bir apartmanda, kaynağı henüz bilinmeyen patlama sonucu meydana gelen göçükte ikisi ağır 6 kişi yaralanmıştır. Olay yerine 8 adet 112 ambulansı görevlendirilmiş olup yaralılar 112 ambulansları ile hastanelere nakledilmektedir. Ekiplerimizle takipteyiz." dedi."DAİREDEN KAYNAKLI BİR PATLAMA"Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok korkutan patlamayla ilgili A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, "İtfaiye arama-kurtarma faaliyetlerine devam ediyor. Binada 9 daire var 4'ü dolu 5'i boş. Çöken 3 daire var. Yaralılar hızlı bir şekilde göçükten çıkarıldı ve hastaneye kaldırıldı.Binanın altında iş yeri var. Daireden kaynaklı bir patlama. 2'si çocuk 3'ü ağır 6 kişi yaralandı. Çevredeki 2 binada hasar görünmüyor." ifadelerini kullandı.AFAD'DAN İLK AÇIKLAMAAFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan bir binada meydana gelen doğalgaz patlaması sonrası 6 vatandaşımız yaralanmış olup hastaneye sevk edilmişlerdir. AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgede arama kurtarma çalışmalarına devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz."Son dakika! Ankara'da doğalgaz patlaması: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi! 2 kişi hayatını kaybetti | VideoAĞIR YARALI OLAN ÇOCUKLARDAN BİRİ HAYATINI KAYBETTİBakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı son dakika açıklamasında, "Ankara Keçiören'de bir binada yaşanan patlamada 2'si ağır 6 yaralımız olduğunu belirtmiştik. Ağır yaralı olanların ikisi de çocuk. Maalesef tüm çabalara rağmen yavrularımızdan birisi kurtarılamadı. Diğer yavrumuzun durumu ise hâlâ ciddiyetini koruyor. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİAnkara Valisi Şahin, Keçiören'de bir binada yaşanan patlamada can kaybının 2'ye yükseldiğini bildirdi. Vali Şahin'in açıklamalarından sonra sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Keçiören'de meydana gelen patlamada; aynı aileden 2 yaşlarında bir kız çocuğu ve 35 yaşlarında baba hayatını kaybetti. 5 yaşlarındaki erkek kardeşin ise durumu ağır. Hamile annenin tedavisine devam ediliyor." dedi."DEPREM GİBİ BİNA SALLANDI"Patlama esnasında evin içinde olduklarını ifade eden Yasin Murat, "Evin içindeydim. Biran deprem oluyor zannettik. 5 dakika önce eve girmiştim. Ailemle beraber oturuyorduk. Deprem gibi bina sallandı. Sallandıktan sonra yıkıntı sesleri geldi. Cama çıktım polis ekipleri dışarıdaydı. Sordum ne oldu diye. Polisler bana patlama olduğunu söylediler. Bize binayı boşlatın dediler. Bina kapısını açmaya çalışıyordum. Ama kapı açılmadı. Camlar kırıldı hep" dedi.SORUŞTURMA BAŞLATILDIAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı: "İlimiz Keçiören ilçesi Bağlarbaşı mahallesindeki bir binada 18.11.2021 günü saat 23.10 sıralarında meydana gelen patlama ile ilgili olarak başsavcılığımız tarafından soruşturma başlatıldığı, Kamuoyuna saygı ile duyurulur"