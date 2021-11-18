Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: 34 ilde sağanak, 6 ilde kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan hava durumu tahmin raporuna göre; aralarında İstanbul'un da olduğu 34 il için sağanak uyarısı yapıldı. Hava durumu tahmin raporuna göre; Kastamonu ve Erzurum dahil 6 il için karla karışık yağmur uyarısı yapıldı.Peki hangi illerde sağanak ve kar yağışı bekleniyor? İşte son dakika hava durumu haberinin ayrıntıları...Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı rapora göre, cuma günü; İstanbul, Yalova, Kocaeli, Bursa, Kütahya, Eskişehir, Bilecik, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Çankırı, Sinop, Çorum, Bolu, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Aksaray, Konya, Karaman, Mersin, Hatay, Samsun, Amasya, Tokat, Sivas, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Rize, Ordu'da sağanak bekleniyor.Kastamonu ve Bolu'da ise karla karışık yağmurun etkili olması bekleniyor.Cumartesi günü ise; Kastamonu, Bayburt, Erzurum, Ardahan, Van ve Hakkari için karla karışık yağmur uyarısı yapıldı.MARMARAParçalı ve yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde Bursa ve Balıkesir'in kuzeyinin hafif sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.EDİRNE °C, 13°CParçalı ve yer yer çok bulutluİSTANBUL °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Anadolu Yakası yerel olmak üzere hafif yağmurluKIRKLARELİ °C, 12°CParçalı ve yer yer çok bulutluKOCAELİ °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif yağmurluEGEAz bulutlu ve açık, öğle saatlerinde iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 14°CAz bulutlu ve açık, öğle saatlerinde yer yer parçalı bulutluDENİZLİ °C, 19°CAz bulutlu ve açık, öğle saatlerinde yer yer parçalı bulutluİZMİR °C, 18°CParçalı ve az bulutluMANİSA °C, 16°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık, batısı ile zamanla doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Antalya'nın iç, Burdur'un doğu, Isparta'nın güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 26°CAz bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutluANTALYA °C, 23°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlıHATAY °C, 22°CAz bulutlu ve açıkMERSİN °C, 23°CAz bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutluAz bulutlu ve açık, güneyi parçalı bulutlu, Konya ve Karaman çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.ANKARA °C, 14°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluÇANKIRI °C, 14°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluESKİŞEHİR °C, 15°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluKONYA °C, 16°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlıParçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.BOLU °C, 14°CParçalı, zamanla çok bulutluDÜZCE °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurluKASTAMONU °C, 12°CParçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kıyıları yağmurluZONGULDAK °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurluAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.AMASYA °C, 14°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutluSAMSUN °C, 14°CParçalı, zamanla çok bulutluTOKAT °C, 11°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutluTRABZON °C, 15°CParçalı, zamanla çok bulutluDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.ERZURUM °C, 10°CAz bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisliKARS °C, 8°CParçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisliMALATYA °C, 15°CAz bulutlu ve açıkVAN °C, 11°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 19°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 20°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 19°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 22°CAz bulutlu ve açık