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Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: 34 ilde sağanak, 6 ilde kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonuna ilişkin hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Buna göre; İstanbul, Kocaeli ve Yalova'nın da aralarında olduğu 34 ilde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Yağışlar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Öte yandan Meteoroloji, 6 kente de kar yağışı uyarısında bulundu. Peki hangi illerde sağanak ve kar yağışı bekleniyor?

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: 34 ilde sağanak, 6 ilde kar yağışı bekleniyor
Ekleme: 18.11.2021 - 20:51 Güncelleme: 18.11.2021 - 21:07 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: 34 ilde sağanak, 6 ilde kar yağışı bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan hava durumu tahmin raporuna göre; aralarında İstanbul'un da olduğu 34 il için sağanak uyarısı yapıldı. Hava durumu tahmin raporuna göre; Kastamonu ve Erzurum dahil 6 il için karla karışık yağmur uyarısı yapıldı.

Peki hangi illerde sağanak ve kar yağışı bekleniyor? İşte son dakika hava durumu haberinin ayrıntıları...

HANGİ İLLERDE SAĞANAK VE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı rapora göre, cuma günü; İstanbul, Yalova, Kocaeli, Bursa, Kütahya, Eskişehir, Bilecik, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Çankırı, Sinop, Çorum, Bolu, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Aksaray, Konya, Karaman, Mersin, Hatay, Samsun, Amasya, Tokat, Sivas, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Rize, Ordu'da sağanak bekleniyor.

Kastamonu ve Bolu'da ise karla karışık yağmurun etkili olması bekleniyor.

Cumartesi günü ise; Kastamonu, Bayburt, Erzurum, Ardahan, Van ve Hakkari için karla karışık yağmur uyarısı yapıldı.


BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde Bursa ve Balıkesir'in kuzeyinin hafif sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 13°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Anadolu Yakası yerel olmak üzere hafif yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 12°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KOCAELİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif yağmurlu
EGE

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde yer yer parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 19°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde yer yer parçalı bulutlu

İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu



AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, batısı ile zamanla doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Antalya'nın iç, Burdur'un doğu, Isparta'nın güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

HATAY °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu



İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, güneyi parçalı bulutlu, Konya ve Karaman çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 14°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 14°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 15°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KONYA °C, 16°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

DÜZCE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

KASTAMONU °C, 12°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kıyıları yağmurlu

ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 14°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

TOKAT °C, 11°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

TRABZON °C, 15°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 10°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KARS °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

MALATYA °C, 15°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
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