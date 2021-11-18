CHP ve HDP'li 5 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyası Meclis'e ulaştı.
CHP'li 2, HDP'li 3 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin 5 fezleke, TBMM Başkanlığı'na sunuldu..
Cumhuriyet Halk Partili (CHP) 2, Halkların Demokratik Partili (HDP) 3 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin 5 fezleke, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
Milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması amacıyla TBMM'ye gönderilen Cumhurbaşkanı fezlekeleri, Adalet- Anayasa Karma Komisyonu'na havale edildi.
İŞTE O İSİMLER...
Dosyalar arasında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel
CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ile...
HDP Adana Milletvekili Kemal Peköz