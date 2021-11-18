Bakanlıktan son dakika değişikliği! 100 doların üzerinde şart olacak

Döviz bürolarında alt ve üst limit olmadan doviz alım satımına yönelik tüm işlemlerde kimlik tespiti şart, esnetildi. Kimlik tespiti, 100 dolar ve üstündeki döviz alım satımları için şart olacak.RESMİ GAZETE YAYIMLANDIHazine ve Maliye Bakanlığı'nın yeni tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Döviz bürolarından yapılan tüm döviz işlemlerine kimlik tespiti şartı 12 Ekim'de getirilmişti.Döviz büroları düzenlemeye karşı kepenk kapatma eylemi yapmıştı.