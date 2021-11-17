Cuma günü gerçekleşecek olan Ay tutulması, NASA tarafından yüzyılın en uzun parçalı Ay tutulması olarak açıklandı. Bunun üzerine Ay Tutulması Ne Zaman? Ay Tutulması Saat Kaçta? sorularına yanıt aranmaya başladı. İşte 19 Kasım Ay Tutulmasına dair detaylar...

Ay Tutulması Saat Kaçta?



Ay Tutulması İstanbul'dan İzlenebilecek Mi?



Ay Tutulması Ne Kadar Sürecek?



NASA'dan yapılan son açıklamada 19 Kasım Cuma 2021 tarihinde gerçekleşecek, yüz yılın en uzun parçalıolacağı belirtildi. Gökyüzünde görsel bir şölenin yaşanacağı Parçalı Ay tutulması astrolojik olarak da büyük bir önem taşıyor. Peki? İşte Ay tutulmasına dair tüm detaylar...Yüzyılın en uzun parçalı Ay Tutulması 19 Kasım Cuma günü saat 09.00'da başlayacak ve 15.05'te bitecek. Bu bilgi Kandilli Rasathanesi tarafından duyuruldu.Ay tutulması Türkiye'den izlenemeyecek. Yüzyılın en uzun Ay tutulması en net şekilde Kuzey Amerika'dan görülebilecek. Kuzey Amerika'da Güneş doğumundan önce uyananlar bu görsel şöleni izleyebilecek.En uzun Ay tutulması 19 Kasım'da birkaç saat gözlemlenebilecek. Net olarak Ay Tutulması 3,5 saat sürecek.