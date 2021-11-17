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Ay Tutulması Ne Zaman? Ay Tutulması Saat Kaçta?

Cuma günü gerçekleşecek olan Ay tutulması, NASA tarafından yüzyılın en uzun parçalı Ay tutulması olarak açıklandı. Bunun üzerine Ay Tutulması Ne Zaman? Ay Tutulması Saat Kaçta? sorularına yanıt aranmaya başladı. İşte 19 Kasım Ay Tutulmasına dair detaylar...

Ekleme: 17.11.2021 - 16:26 Güncelleme: 17.11.2021 - 16:49 / Editör: Ozge Selin
Ay Tutulması Ne Zaman? Ay Tutulması Saat Kaçta?
NASA'dan yapılan son açıklamada 19 Kasım Cuma 2021 tarihinde gerçekleşecek Ay Tutulması, yüz yılın en uzun parçalı Ay tutulması olacağı belirtildi. Gökyüzünde görsel bir şölenin yaşanacağı Parçalı Ay tutulması astrolojik olarak da büyük bir önem taşıyor. Peki Ay Tutulması Ne Zaman? Ay Tutulması Saat Kaçta? İşte Ay tutulmasına dair tüm detaylar...

Ay Tutulması Saat Kaçta?


Yüzyılın en uzun parçalı Ay Tutulması 19 Kasım Cuma günü saat 09.00'da başlayacak ve 15.05'te bitecek. Bu bilgi Kandilli Rasathanesi tarafından duyuruldu.

Ay Tutulması Ne Zaman? Ay Tutulması Saat Kaçta?

Ay Tutulması İstanbul'dan İzlenebilecek Mi?


Ay tutulması Türkiye'den izlenemeyecek. Yüzyılın en uzun Ay tutulması en net şekilde Kuzey Amerika'dan görülebilecek. Kuzey Amerika'da Güneş doğumundan önce uyananlar bu görsel şöleni izleyebilecek. 

Ay Tutulması Ne Kadar Sürecek?


En uzun Ay tutulması 19 Kasım'da birkaç saat gözlemlenebilecek. Net olarak Ay Tutulması 3,5 saat sürecek. 
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