AK Parti'li Bülent Turan'dan 'erken seçim' çağrısı yapan muhalefete yanıt: Zamanında yapılacak

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener bugün bir görüşme gerçekleştirdi. İkili, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, 'erken seçim' çağrısı yaptı.MUHALEFETTEN 'ERKEN SEÇİM' ÇAĞRISIKılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek 'Ülkeyi yönetemiyorsunuz, yazıktır günahtır. Bir an önce seçime gidilsin. Bu ülke doğru dürüst yönetilsin' dedi. Akşener de 'Seçimden başka çare yok' sözleriyle Kılıçdaroğlu'nun sözlerini katıldığını belirtti.'TÜRKİYE'NİN ERKEN SÇEİM GÜNDEMİ YOK'AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 'erken seçim' çağrılarına, sosyal medya hesabından yanıt verdi.Türkiye'nin erken seçim gündeminin olmadığını ifade eden Turan, Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı:'Türkiye'nin erken seçim gibi bir gündemi yok. Seçimler zamanında yapılacaktır! Türkiye, size rağmen, önündeki tüm engelleri aşma iradesine ve kararlılığına sahiptir. Bu gündeminizin hiç kimseye faydası yok.'