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Terörden aranan HDP'li eski belediye başkanı yurt dışına kaçarken yakalandı

Adıyaman'da terör örgütüne üye olmak suçundan aranan bir iş adamı ile eski HDP'li belediye başkanı yurt dışına kaçarken yakalandı.

Terörden aranan HDP'li eski belediye başkanı yurt dışına kaçarken yakalandı
Ekleme: 16.11.2021 - 23:17 Güncelleme: 16.11.2021 - 23:18 / Editör: Ozge Selin
Terörden aranan HDP'li eski belediye başkanı yurt dışına kaçarken yakalandı
Daha önceden hakkında terörizmi finanse etmek suçundan tutuklanan ve tanığın mahkemede ifadesini değiştirmesi ile beraat kararı verilen ve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından beraatine itiraz edilen iş adamı Abuzer A. ile HDP'li Kömür Eski Belediye Başkanı Hüseyin Y. yasadışı yollardan yurtdışına kaçmaya çalışırken Edirne’nin İpsala ilçesinde yakalandı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca her iki şüpheli hakkında da gözaltı kararı verildi.

Abuzer A. ve Hüseyin Y.’nin sınır ötesine geçtikleri ancak Yunanistan askerlerince üzerleri soyulduktan sonra Türkiye sınırına itildikleri ve burada Türk Sınır birliklerince yakalandıkları öğrenildi.
Her iki kişi hakkında da silahlı terör örgütüne üye olma suçundan gözaltı kararı verildiği, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Tem şube ekiplerince şüphelilerin Edirne’den Adıyaman’a getirileceği öğrenildi.

KÖMÜR'DE NE OLMUŞTU?

Beldede 15 Ağustos’ta, terör örgütü PKK tarafından bir mermer ocağında bulunan 13 iş makinesi ateşe verilmiş, ihbar üzerine olay yerine giden askeri aracın geçişi esnasında ise yola döşenen EYP patlatılmış, olayda 2 asker yaralanmıştı. 16 Ağustos’ta merkeze bağlı Dağkuyucak köyü yakınlarında yine terör örgütü PKK tarafından yapılan hain saldırıda 4 asker şehit olmuş, 6 asker ise yaralanmıştı.

Bunun üzerine Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen soruşturma kapsamında, Kömür Belediye Başkanı Hüseyin Yuka, hakkında verilen yakalama kararıyla gözaltına alınmış ve çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanmıştı.


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