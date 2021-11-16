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Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu açıkladı | 16 Kasım Salı vaka sayıları.

Sağlık Bakanlığı günün vaka ve vefat sayılarını içeren koronavirüs tablosunu paylaştı..

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu açıkladı | 16 Kasım Salı vaka sayıları.
Ekleme: 16.11.2021 - 21:23 Güncelleme: 16.11.2021 - 21:32 / Editör: Ozge Selin
Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu açıkladı | 16 Kasım Salı vaka sayıları.
Sağlık Bakanlığı, 16 Kasım güncel koronavirüs verilerini paylaştı.

İşte 16 Kasım Kovid-19 verileri:




15 KASIM KORONAVİRÜS VERİLERİ:

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 24 saatlik verilere göre 23 bin 852 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 215 oldu. Bir günde toplam 350 bin 933 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 25 bin 258 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 80,08 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 90,01 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 118 milyon 559 bin 680 'e yükseldi.

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 84 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Amasya, Muğla, Osmaniye, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur takip etti.
Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu açıkladı | 16 Kasım Salı vaka sayıları.
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