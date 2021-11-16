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Kılıçdaroğlu'nun 'Kandil' çıkışı terör örgütü PKK'yı şaşırttı: Nalına da mıhına da vuruyor

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Duran Kalkan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kandil denen yuvayı yerle yeksan etmezsem Kılıçdaroğlu demesinler." sözüyle ilgili açıklamada bulundu. Bunu 'çok şaşırtıcı' bulduğunu belirten terörist Kalkan, "Nalına da vuruyor mıhına da vuruyor." diyerek Millet İttifakı'nın kendilerini bir yandan desteklerken bir yandan da tehdit ettiğini ima etti.

Kılıçdaroğlu'nun 'Kandil' çıkışı terör örgütü PKK'yı şaşırttı: Nalına da mıhına da vuruyor
Ekleme: 16.11.2021 - 01:26 Güncelleme: 16.11.2021 - 01:51 / Editör: Ozge Selin
Kılıçdaroğlu'nun 'Kandil' çıkışı terör örgütü PKK'yı şaşırttı: Nalına da mıhına da vuruyor
Terör örgütü PKK'nın elebaşı Duran Kalkan, örgütün yayın organına verdiği röportajda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kandil çıkışı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Siirt ziyaretine ilişkin konuştu.

'NALINA DA VURUYOR MIHINA DA VURUYOR'

Kılıçdaroğlu'nun 'Terörle mücadeleyi bunların yaptığı gibi yapmayacağız, söz veriyorum, söz. Kandil denen yuvayı yerle yeksan etmezsem Kılıçdaroğlu demesinler.' sözlerine değinen terörist Kalkan, 'Bu Millet İttifakı nalına da vuruyor mıhına da vuruyor. Böyle bir siyaset izliyor.' diyerek Millet İttifakı'nın kendilerini bir yandan desteklerken bir yandan da tehdit ettiğini ima etti.

'OLAYLAR ŞAŞIRTICI OLDU'

Kılıçdaroğlu'nun bu politikasının CHP içinde de rahatsızlıklara neden olduğunu öne süren terör örgütü elebaşı, 'Ciddi bir durum. Böyle bir politika olmaz. Olaylar şaşırtıcı oldu.' ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun 'Kandil' çıkışı terör örgütü PKK'yı şaşırttı: Nalına da mıhına da vuruyor
Terör örgütü PKK'nın elebaşı Duran Kalkan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Kandil denen yuvayı yerle yeksan etmezsem Kılıçdaroğlu demesinler.' sözüyle ilgili açıklamada bulundu. Bunu 'çok şaşırtıcı' bulduğunu belirten terörist Kalkan, 'Nalına da vuruyor mıhına da vuruyor.' diyerek Millet İttifakı'nın kendilerini bir yandan desteklerken bir yandan da tehdit ettiğini ima etti.

'Kılıçdaroğlu neydi ki o sözleri sarf etti. Yani herhangi bir şey yoktu.' diye konuşan Kalkan, 'Meral Akşener Siirt'e gitmiş. Onlar da görüşlerini söylemişler 'Burası Kürdistan' demişler. Bu gayet normal bir durum. Siirtli esnafın Akşener'e 'Burası Kürdistan' demesi Kılıçdaroğlu'na ne yaptı ki Kılıçdaroğlu Kandil'i yıkmakla tehdit etti? Akşener'in kendisinin de gücü var. Kılıçdaroğlu avukatı değil o da bir parti başkanı. Kendisine neydi? Bu neyi gösteriyor? Ya bilinçaltı böyle. Kendisi de Kürt Alevi. Ama öyle bir Türkçü ırkçı şövenizm ruhuyla birleşmiş ki kraldan daha ırkçı Kürt düşmanlığı yapıyor. Ya da 'Ben bunu söylemezsem üzerime gelirler' diye korkuyor.' açıklamasında bulundu.

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Kılıçdaroğlu'nun 'Kandil' çıkışı terör örgütü PKK'yı şaşırttı: Nalına da mıhına da vuruyor
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