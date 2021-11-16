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Devlet Bahçeli'den Başak Cengiz cinayeti ile ilgili sert sözler!

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Türkiye'yi sarsan Başak Cengiz cinayetine sert tepki gösterdi. Bahçeli, " Bu barbar akının önüne geçmek zorundayız. Kadınlarımız ölüyorsa medeniyetimiz can çekişiyor demektir." ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli'den Başak Cengiz cinayeti ile ilgili sert sözler!
Ekleme: 16.11.2021 - 11:26 Güncelleme: 16.11.2021 - 11:44 / Editör: Ozge Selin
Devlet Bahçeli'den Başak Cengiz cinayeti ile ilgili sert sözler!
MHP Lideri Devlet Bahçeli Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Son günlerde yaşanan kadın cinayetlerine de değinen Devlet Bahçeli, İstanbul Ataşehir'de samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz'in babasıyla görüştüğünü belirterek, ona verdiği sözü de aktardı.

İşte Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı konuşmadan öne çıkan detaylar...
Başak Cengiz hiç tanımadığı bir manyak, bir sadist tarafından canına kıyılmıştır. Bu aşamada her cümle anlamsız, her cümle faydasızdır. Artık konuşma zamanı değil gereğini yapma zamanıdır. Bu barbar akının önüne geçmek zorundayız. Kadınlarımız ölüyorsa medeniyetimiz can çekişiyor demektir. İnsanlık değerlerini ayaklar altına alan hiçbir caniye tahammül edemeyiz, kulağımızın üstüne yatamayız. kadın cinayetleri iç barış, huzur ortamımızı tahrip edecek boyuttadır. Vakit şiddetin kökünü kurutma vaktidir.

MHP'nin şiddeti önleme önerileri şunlardır.

1- Ailenin korunması şiddettin önüne geçilmesi konusunda ruhsal bir analizin gerekliliği zorunluluktur. Evlilik aşamasında olanların ruhsal yapısı analiz edilmelidir.

2- Mahkemeler cinayet davalarında süratle karar vermeli. İyi hal indirimi uygulanmamalıdır. Çocuk istismarı, tecavüz davalarında caydırıcılığın artırılması için gerekirse idamın gündeme gelmesi gerekmektedir.

3- Kadın cinayetleri medyada tekrar tekrar gösterilmemelidir.

4- Dizi ve filmlerde kadına şiddet görüntülerine yer verilmemelidir.

5- Üniversitelerin bölümlerinde görev alan akademisyenlerin öncülüğünde şiddet haritası çıkarılması tavsamadan yerine getirilmelidir.

MHP huzurunda safında şiddetin de karşısında olmaya devam edecektir. Başak Cengiz kızımızın babasına söz verdim, ardından hukukçularımızın da davaya müdahil olmalarını söyledim. Merhume kızımızın haklarını savunmak amacıyla ne gerekiyorsa yapacağız. Başak Cengiz kızımıza ve hayatlarını kaybeden tüm kadınlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.
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