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Saçkıran Nedir? Saçkıran Belirtileri Nelerdir? Saçkıran Tedavisi Nasıl Yapılır?

Saçkıran bağışıklık sistemi sebebiyle ortaya çıkan sağlık problemlerindendir. Saçların ve diğer tüylerin dökülmesine sebep olmasıyla çoğu kişi saçkıran nasıl geçer sorusuna cevap aramaktadır. Peki, saçkıran neden olur? Saçkıran nasıl geçer? Saçkıran tedavisi nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

Ekleme: 15.11.2021 - 11:40 Güncelleme: 15.11.2021 - 11:46 / Editör: Ozge Selin
Saçkıran Nedir? Saçkıran Belirtileri Nelerdir? Saçkıran Tedavisi Nasıl Yapılır?
Saçkıran saç, kaş ve kirpiklerin dökülmesine neden olan rahatsızlıklardandır. Genellikle bağışıklık sistemi ile ilgili problemler sonucunda ortaya çıkar. Saçkıran belirtileri ilk olarak saçın çok fazla dökülmesi ile ortaya çıkar. Fakat saçla beraber kaş ve kirpik dökülmesi de ortaya çıkar. Bu sebeple bu durumdan muzdarip çoğu kişi saçkıran belirtileri ve saçkıran tedavisi hakkında birçok konuyu merak eder. Saçkıran tedavisi için kesin bir çözüm bulunmaz. Fakat bu durumu önleyebilmek için bazı alternatif yöntemler sunulabilir. Saçkıran belirtileri ve saçkıran tedavisi hakkında daha ayrıntılı bilgi için haberimizi daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.


Saçkıran Nedir?


Saçkıran genellikle bağışıklık sistemi sorunlarıyla alakalı olarak ortaya çıkar. Bunun dışında strese ve bazı dış faktörlere bağlı olarak da ortaya çıkabilir. Saçkıran nedir sorusu genellikle bu rahatsızlıkla karşılaşan kişiler tarafından merak edilir. Saçkıran bağışıklık sisteminin yanlışlıkla saç köklerini düşman olarak algılaması sonucu ortaya çıkar. Bu hücrelere saldırarak saçların yok olmasına neden olur.





Saçkıran Neden Olur?


Saçkıran genetik faktörlere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Saçkıran neden olur? Bu durum saçkıranın ortaya çıkmasına neden olan sorunlar arasındadır. Saçkıran astım, down sendromu, veya vitiligo hastalıklarına bağlı olarak da ortaya çıkabilir. Saçkıran rahatsızlığı bu risk faktörleri olmadan ve herhangi bir neden olmadan da oluştuğu için kesin ve net bir tedavi sunulamaz. Bu sebeple saçkıran belirtileri dikkatle incelenmelidir.

Saçkıran Belirtileri


Saçkıran belirtileri saç derisinde yuvarlak şekilde meydana gelen dökülmelerle ortaya çıkar. Kaş ve kirpiklerde seyrelme de saçkıran belirtileri arasında yer alır. Erkeklerde sakal bölgesinde de bu rahatsızlığa rastlanabilir. Özellikle tırnakların kızarması ve çukurlaşması bu belirtiler arasındadır. Bunların dışında ağrı ve acı gibi herhangi bir durum ortaya çıkmaz. Bazen dökülmeye bağlı olarak kaşıntı ortaya çıkabilir.




Saçkıran Tedavisi


Saçkıran tedavisi için birkaç yöntem bulunuyor. Özellikle saçın dökülmesini yavaşlatmak bu tedavinin amaçladığı ilk hedeflerdendir. Uzman bir dermatolog yardımıyla saçkıran belirtilerini azaltmak mümkün olacaktır. Saçkıran çocuklukta başladığı için bur yaşlardaki çocuklara önerilen tedavi yöntemi ilaçtır. 10 yaşından büyük kişilerde ise saçın uzamasına fayda sağlama amacı ile çeşitli enjeksiyon tedavileri sunulur. Kortizon ilaçları da bu tedavi de etkili olabilir fakat yan etkileri açısından zararlı olabilir.


Saçkıran Nasıl Geçer?


Saçkıran tedavisi için yeterli bir çözüm sunulmadığı için çoğu kişi alternatif yolları merak eder. Saçkıran nasıl geçer sorusu da bu sebeple oldukça araştırılmaktadır. Saçkıran için bazı bitkisel yağların kullanımı faydalıdır. Kekik, biberiye ve lavanta yağları kişiye fayda sağlayabilir. Akapuntur yöntemiyle elektrik atışları yapılarak saçların yeniden ortaya çıkması sağlanabilir. Hipnoz yöntemiyle saç dökülmesinin engellendiği belirtişe de henüz kesin bir sonuç ortaya çıkmamıştır. Lazer terapisi ve bağışıklık sistemini düzeltmeye yarayacak sağlıklı bir diyette bu süreçte sizlere oldukça fayda sağlayacaktır.


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